„Kick it like Nina“ startet ins neue Schuljahr

LR Danninger: „Das erfolgreiche Nachwuchsprojekt begeistert Mädchen nachhaltig für den Sport“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Schuljahr 2022/23 geht das Projekt „Kick it like Nina“, das SPORTLAND Niederösterreich gemeinsam mit dem Niederösterreich Fußballverband 2019 ins Leben gerufen hat, in seine vierte Auflage. Im Rahmen des regulären Sportunterrichts der ersten bis vierten Schulstufe (Volksschule) finden dabei fußballspezifische Bewegungseinheiten für Mädchen statt. Der Fokus liegt auf der spielerischen Vermittlung von sportlichen Grundfertigkeiten. Die fachkundige Betreuung der Bewegungseinheiten übernehmen prominente Vorbilder aus dem niederösterreichischen Frauenfußball, allen voran Schirmherrin Nina Burger, sowie lokale Spitzenspielerinnen. Neben Gutscheinen für sportliche Sachpreise erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Schnuppertraining in einem niederösterreichischen Fußballverein. „Im Schuljahr 2021/22 konnten wir durch ‚Kick it like Nina‘ 964 Mädchen an 31 niederösterreichischen Schulen den Fußball näherbringen. Ich bin mir sicher, dass es unsere Star-Kickerinnen, wie ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger, auch heuer schaffen, viele junge Schülerinnen nachhaltig für den Sport zu begeistern und der hohen Sport-Drop-Out-Quote der jungen Generation, insbesondere bei den Mädchen, entgegenzuwirken. Damit unterstützt uns das Projekt auch bei der Umsetzung unserer Sportstrategie 2025, mit der wir uns zum Ziel gesetzt haben unserer Jugend durch einen niederschwelligen Zugang zum Sport eine bewegungsaffine Lebenseinstellung zu vermitteln“, freut sich Sportlandesrat Jochen Danninger über die Fortsetzung von „Kick it like Nina“.

Interessierte niederösterreichische Schulen und Lehrkräfte können sich kostenlos für dieses in Österreich einzigartige Projekt bewerben. Aufgrund der großen Nachfrage sind die Termine von „Kick it like Nina“ im kommenden Herbst bereits weitestgehend ausgebucht. Alle Informationen gibt es auf der Webseite des NÖFV www.noefv.at.

