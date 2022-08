Bundesweite Befragung zum Schulstart: Ausgaben für österreichische Schüler:innen im Schnitt bei 109 Euro

Nach rückläufigen Ausgaben 2021 schenken Verbraucher:innen wieder mehr zum Schulbeginn. Zuwächse inflationsgetrieben. Wien, OÖ & SBG führen Bundesländer-Ranking an.

Wien (OTS) - Bis zu 300 Euro kostet ein Taferlklassler-Startpaket die Eltern laut aktuellen Erhebungen. Insbesondere für einkommensschwache Familien ist das eine enorme finanzielle Belastung. Glücklicherweise gibt es Verwandte und Freund:innen, die den Kindern mit Geschenken den Schulstart verschönern wollen. Der Handelsverband und MindTake Research haben die Ausgaben rund um den Schulbeginn analysiert.



Inflation als Treiber: Pro-Kopf-Ausgaben steigen von 86 auf 109 Euro

Das Ergebnis? Die Österreicher:innen greifen 2022 für den Schulbeginn – inflationsbedingt – wieder tiefer in die Tasche. "Ein Drittel der heimischen Konsument:innen plant Geschenke für den Schulstart. Im Schnitt geben sie heuer 109 Euro dafür aus. Das ist um 27 Prozent mehr als im Vorjahr, wo die Pro-Kopf-Ausgaben Pandemie-bedingt bei nur 86 Euro lagen", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

"Allerdings ist ein Großteil der Mehrausgaben auf die Inflation zurückzuführen. Den heimischen Einzelhändlern bleibt von diesem Zuwachs kaum etwas, weil sich allein die Beschaffungspreise für Papier und Schreibwaren im Großhandel zuletzt um mehr als 22 Prozent verteuert haben", ergänzt Will.

Bundesländervergleich: Wien am ausgabefreudigsten

Im Bundesländervergleich zeigt sich heuer die Bundeshauptstadt Wien mit Pro-Kopf-Ausgaben von 133 Euro bei weitem am spendabelsten. Auf den Plätzen folgen Oberösterreich und Salzburg mit 118 Euro, Tirol und Vorarlberg mit 114 Euro, sowie die Steiermark und Kärnten mit jeweils 111 Euro. Die Schlusslichter bilden heuer Niederösterreich und das Burgenland. Hier betragen die Durchschnittsausgaben pro Kopf 78 Euro.

Nach wie vor das beliebteste Geschenk: Schreibwaren

Unangefochten an der Spitze der Lieblingsgeschenke der Österreicher:innen zum Schulstart rangieren Schreibwaren wie Kugelschreiber und Stifte. Alle anderen Geschenkideen sind weniger beständig in den Köpfen der Konsument:innen verankert. So sind etwa Schultaschen, Rucksäcke und Süßigkeiten dieses Jahr nicht mehr unter den Topsellern.

Die Top 5 Geschenke zum Schulstart 2022:

Schreibwaren (27%)

Federpenal/Federschachtel (22%)

Malzeug (20%)

Hefte/Mappen/Ordner (20%)

Bekleidung (20%)

Stationärer Fachhandel bleibt beim Schulbedarf klare Nr. 1 – Online-Shops holen auf

Was die Shopping-Formate betrifft, bleibt der stationäre Fachhandel in Österreich laut Consumer Check die klare Nr. 1, wenn es um den Kauf von Produkten für den Schulstart geht. 55% der befragten Personen decken sich u.a. im Fachgeschäft ihres Vertrauens mit Schulbedarf ein (Vorjahr: 65%). Die Discounter landen mit 37% (Vorjahr: 26%) auf Platz 2, gefolgt von ausländischen Webshops (z.B. amazon.com, wish.com) mit 35% (Vorjahr: 24%) sowie klassischen Supermärkten (31%; Vorjahr: 24%).

"Der stationäre Fachhandel und die Fachmärkte dürfen sich auch heuer auf den Schulstart freuen. Für zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ist das Geschäft um‘s Eck erste Wahl, wenn es um den Kauf von Schulsachen geht. Ein klarer Beleg dafür, dass der Trend zum regionalen Einkauf in diesem Bereich anhält", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. 2020 landeten die Fachgeschäfte mit 61% ebenfalls unangefochten an der Spitze.

"Auch heuer ist der stationäre Fachhandel bei mehr als der Hälfte der Österreicher:innen die erste Anlaufstelle für den Kauf von Schulsachen. Mit kompetenter und schneller Beratung können unsere regionalen Händler hier auf ganzer Ebene punkten", so Rainer Will, der Sprecher des österreichischen Handels.

Den vollständigen Consumer Check finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kroepfl, BA

Communication Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at