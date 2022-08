mjam market verstärkt Bio-Offensive

Jetzt neu über 100 Produkte von Alnatura kaufen und blitzschnell liefern lassen!

Mit der Aufnahme von Alnatura in unseren Warenkorb setzen wir einen weiteren Schritt, um unser Ziel von 4.000 Produkten im Sortiment zu erreichen Nikolas Jonas, Director mjam market

Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck (OTS) - Seit Mitte August können über 100 Produkte der bekannten Bio-Marke Alnatura über mjam market bestellt werden. Nikolas Jonas, Managing Director von mjam market, freut sich über die Erweiterung des Sortiments: “Unseren Kund*innen stehen ab sofort mehr als 100 Alnatura Produkte für ihren bequemen Einkauf bei mjam market zur Verfügung. Darunter sind Top-Produkte wie Hirtenkäse, Eiweissbrot, Hafer Drink, Nuss-Nougat Crème und Tomatenstücke in der bekannten Alnatura Bio-Qualität. Damit erfüllen wir die Wünsche vieler unserer regelmäßigen Besteller*innen und hoffen, mit unseren attraktiven Gutschein-Aktionen noch weitere Interessent*innen ansprechen zu können.”

Die Range der Produkte reicht von Kühlprodukten, Brot & Gebäck, Getränken, Milch- und Joghurtalternativen, über Heißgetränke, Süßigkeiten bis hin zu pikanten Snacks sowie Fertiggerichten, natürlich in Bio-Qualität. “ Mit der Aufnahme von Alnatura in unseren Warenkorb setzen wir einen weiteren Schritt, um unser Ziel von 4.000 Produkten im Sortiment zu erreichen ”, so Jonas weiter.

Alnatura zählt zu den bekanntesten Marken für Bio-Lebensmittel im DACH-Raum. Seit mehr als 35 Jahren produziert das Unternehmen aus Hessen Bio-Produkte. Alle landwirtschaftlichen Zutaten der rund 1.300 Alnatura Produkte stammen aus Bio-Anbau.

Über mjam market

mjam market ist der virtuelle Supermarkt von mjam. Seit 2021 liefert mjam market in Wien, Graz, Linz, Salzburg und seit kurzem auch in Innsbruck Lebensmittel und Artikel aus dem Supermarkt wie Getränke, Haushaltsartikel, Drogerieprodukte, Tierbedarf und mehr blitzschnell ab Bestellung direkt an die Haustür. Die Bestellung erfolgt via App oder auf www.mjam.at. Ausgeliefert wird großteils mit der CO2-neutralen mjam Radflotte.

Rückfragen & Kontakt:

mjam Presseteam

presse @ mjam.net

+43 664 8595822