Neu: MCI startet berufsbegleitendes Online-Managementstudium für Piloten

„eStudy“ Studium für Pilotinnen und Piloten | Individuell gestaltbarer Studienplan | Studienstart ab Oktober 2022 laufend möglich | Abschluss: Bachelor of Arts (Continuing Education)

Innsbruck (OTS) - Ready for takeoff: Im Herbst startet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® ein neuartiges Bachelorstudium im Rahmen seiner Executive Education Aktivitäten: Das innovative, durchgängig in englischer Sprache angebotene Bachelorstudium „General Management“ kombiniert hohe Praxisrelevanz mit wissenschaftlich fundierten Inhalten in den Bereichen Betriebswirtschaft und Management und ist speziell auf berufserfahrene Pilotinnen und Piloten abgestimmt.

Studierende dieses brandneuen Programms erwartet ein unter Berücksichtigung beruflicher und akademischer Vorkenntnisse individuell gestaltbarer Studienplan. Während Schlüsselseminare und Workshops am Standort des MCI in Innsbruck stattfinden, werden zwei Drittel des gesamten Studiums als reines Onlinestudium angeboten, um hohe zeitliche und örtliche Flexibilität zu gewährleisten und bestmöglich auf die Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen.

Zudem können Studierende ihr Studium im eigenen Tempo absolvieren ohne an die üblichen Semester- und Vorlesungszeiten gebunden zu sein, wodurch interessierte Pilotinnen und Piloten ab Oktober 2022 flexibel mit dem Weiterbildungsbachelor starten können. Ab Herbst 2023 wird das Studium auch für andere Zielgruppen geöffnet.

Im Laufe des individuellen Online-Selbststudiums werden Studierende stets in inhaltlichen, organisatorischen sowie technischen Anliegen persönlich unterstützt. Dies betont auch Prof. Dr. Maria Pammer, wissenschaftliche Leitung des Weiterbildungsbachelors „General Management“: „Es freut mich, dass wir den zukünftigen Studierenden dieses Bachelorprogramms maximale Flexibilität und ein hohes Maß an Individualität bieten können. ‚Individuell‘ ist aber nicht gleichzusetzen mit ‚alleine‘. Studierende werden von unserem engagierten Team im Lernprozess begleitet und bei inhaltlichen Fragen durch kompetente Lehrende unterstützt. Durch jahrelange Erfahrung mit Online Studiengängen wissen wir, welche Rahmenbedingungen berufstätige Studierende brauchen, um ein Studium erfolgreich abschließen zu können.“

Mag. Susanne Herzog, Leiterin der Executive Education am MCI, ergänzt: „Mit diesem ersten Weiterbildungsbachelor an der Unternehmerischen Hochschule® wollen wir unter dem Leitmotiv ‚Wir begleiten motivierte Menschen‘ qualifizierten Pilotinnen und Piloten die maßgeschneiderte, flexible, zeitlich und örtlich unabhängige Möglichkeit bieten, sich berufsbegleitend das erforderliche Rüstzeug für neue Karriereperspektiven anzueignen, das persönliche Netzwerk zu erweitern und die Zukunft aktiv zu gestalten.“

MCI-Rektor Prof. Dr. Andreas Altmann freut sich: „Am MCI haben wir 2014 unser erstes Onlinestudium gestartet. Mit unserem neuen Weiterbildungsbachelor ‚General Management‘ für Pilotinnen und Piloten setzen wir einen weiteren konsequenten Schritt und bieten innovative Lösungen für Zielgruppen mit maßgeschneiderten Bedarfen.“

