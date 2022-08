Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

271 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 28. August 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer und ein Motorrad-Lenker bei fünf Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 25. August 2022, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem drei Personen getötet wurden. Ein Lkw-Lenker hatte sein Fahrzeug in einer Pannenbucht auf der A 5 abgestellt. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker übersah den stehenden Lkw und prallte frontal in das Heck, wobei er sowie seine zwei Kinder (4 und 1) tödliche Verletzungen erlitten. Zwei weitere Mitfahrer wurden verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn, auf einer Landesstraße L und einer auf einer Landesstraße B ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich, einer in Oberösterreich und einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall gesundheitliche Beeinträchtigung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 28. August 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 271 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 223, 2020 224 und 2019 284.

