„LISA.Shuttle“ ab 2023 in Tulln unterwegs

LR Schleritzko: Näher, moderner, flexibler – das ist das neue Mobilitätsangebot „LISA.Tulln“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „LISA.Tulln“ startet ab dem nächsten Jahr ein völlig neues Mobilitätsangebot. Im Pilotprojekt des Landes Niederösterreich und der Stadt Tulln wird die Mobilität neu gedacht und regionale Antworten auf internationale Herausforderungen gegeben. So wird die „first“ und „last mile“ in Tulln neben Angeboten im Radverkehr, Carsharing und öffentlichem Linienverkehr vor allem durch das flexible „LISA.Shuttle“ abgedeckt.

„Flexible und vielfältige Mobilitätsangebote stellen einen unverzichtbaren Beitrag dar, um die Mobilitätsziele des Landes mit den Klimazielen in Einklang zu bringen“, streicht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko hervor: „Ein zentraler Baustein bei dem Pilotprojekt ist das ‚LISA.Shuttle‘. Das rein elektrisch betriebene Anruf-Sammel-Taxi kann bis zu 30 Minuten vor der gewünschten Fahrt per App oder telefonisch gebucht werden und bringt die Fahrgäste zu und von einem der rund 50 Sammelpunkte in Tulln bzw. auch am Bahnhof Tullnerfeld.“

„Mit ‚LISA.Tulln‘ erhält Tulln eine innovative Ergänzung des öffentlichen Verkehrsangebotes. LISA optimiert die ‚Last-Mile-Verbindung‘ u.a. vom Bahnhof Tullnerfeld und ermöglicht ein bequemes und flexibles Verkehrserlebnis. Tür zu Tür Erreichbarkeiten innerhalb von 30 Minuten von Wien, 25 Minuten von St. Pölten oder 60 Minuten von Linz ins Haus der Digitalisierung oder anderen Point of Interest (POI) in Tulln“, betont Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger.

„Mit der Einführung von ‚LISA.Tulln‘ startet in der Stadt ab 2023 ein attraktives Mobilitätsangebot dank Verknüpfung von Linienverkehr, On-Demand-Shuttle, Sharing-Angeboten, aktiver Mobilität, moderner Infrastruktur und Digitalisierung an zentralen Mobilitätsstationen“, fasst Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk das Projekt zusammen.

„Wir werden unsere Kundinnen und Kunden von 8 Uhr (bzw. 6 Uhr werktags) bis 22 Uhr flexibel, direkt und schnell an ihr Ziel in Tulln bringen können. Und das alles zum üblichen VOR-Tarif, so entstehen beispielsweise für Klimaticket-BesitzerInnen keine zusätzlichen Kosten“, streicht Wolfgang Schroll, VOR Geschäftsführung hervor: „Zudem freuen wir uns mit Dr. Richard einen erfahrenen Partner in Sachen öffentlichem Verkehr für den Betrieb des ‚LISA.Shuttle‘ gewonnen zu haben.“

