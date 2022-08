OGH-Urteil: Santander Consumer Bank findet mit VKI Lösung zu Covid-19-bedingten Kreditstundungen

Kundinnen und Kunden, die pandemiebedingt eine individuelle Kreditstundung in Anspruch genommen haben, erhalten die Möglichkeit einer Zinsrückerstattung.

Wien (OTS) - Der Finanzdienstleister hat sich mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) darauf verständigt, dass Kundinnen und Kunden, die pandemiebedingt eine individuelle Kreditstundung in Anspruch genommen haben, die Möglichkeit einer Zinsrückerstattung erhalten. Voraussetzung ist, dass sie nachweisen können, dass sie durch die Pandemie erhebliche Einkommensausfälle erlitten haben.

Hintergrund ist, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem Verfahren gegen eine österreichische Bank Ende letzten Jahres entschieden hat, dass für pandemiebedingte Kreditstundungen im Rahmen des gesetzlichen Kreditmoratoriums die verrechneten Sollzinsen zurückgezahlt werden müssen. Das Urteil betrifft alle Verbraucherkredite aller österreichischen Banken, die von 1. April 2020 bis 31. Jänner 2021 gesetzlich gestundet wurden.

Individuelle Stundungsvereinbarung von OGH-Urteil nicht betroffen

Nicht betroffen sind individuelle Stundungsvereinbarungen, sprich wenn mit der Bank eine über das Gesetz zugunsten der Kundin bzw. des Kunden hinausgehende, abweichende Zahlungserleichterung vereinbart wurde, etwa eine Verringerung des Sollzinssatzes und/oder Verlängerung der Laufzeit des Kredits bzw. eine freiwillige Verlängerung der Stundung über den 31. Jänner 2021 hinaus.

CEO Olaf Peter Poenisch: „ Wir haben unseren Kundinnen und Kunden bereits in der Pandemie schnell und unbürokratisch geholfen – so wie vom Gesetzgeber damals ausdrücklich empfohlen eben auch mit individuellen Stundungsvereinbarungen. Wir haben uns daher für die Vereinbarung mit dem VKI entschieden, um auch diese Angelegenheit schnell und unkompliziert – sowie im Sinne unserer Kundinnen und Kunden – zu lösen. “

Kundeninformation ab 29. August 2022

Alle Kundinnen und Kunden, die unter das gesetzliche Kreditmoratorium fallen, erhalten die verrechneten Sollzinsen automatisch rückerstattet. All jene mit einer individuellen Stundungsvereinbarung erhalten in den nächsten drei Wochen – Start mit Montag, 29. August – ein Schreiben mit allen Details zur Prüfung der Anspruchsberechtigung. Der VKI wird parallel dazu eine Sammelaktion starten.

