Halla Group ändert anlässlich ihres 60-jährigen Firmenjubiläums ihren Firmennamen in HL („Higher Life") Group

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - HL Group geht neue Wege mit ihren führenden Konzerngesellschaften HL Holdings, HL Mando und HL D&I Halla

„Die Jugend ist der Anspruch unserer Zeit. Wir werden mit unseren neuen jungen Marken einen kühnen Schritt nach vorne machen", sagte Chung Mong-won, Chairman der HL Group.

Anlässlich ihres 60-jährigen Firmenjubiläums ändert die Halla Group ihren Firmennamen in HL („Higher Life"), womit sie ihr Streben nach höherer Lebensqualität zum Ausdruck bringt. Die Halla Group hatte ihren Firmennamen seit der Einführung der Marke Halla im Jahr 1984 38 Jahre lang beibehalten. HL wird als neuer Name für die Gruppe dienen. Die Ursprünge der HL Group gehen zurück auf die Gründung der Hyundai International Inc. im Jahr 1962 durch den verstorbenen Chung In-yung.

Das neue Logo der Gruppe visualisiert die Bewegung einer schreitenden Person, die den Geist der Herausforderung und des Wachstums verkörpert. Stride, was soviel bedeutet wie „mit langen, entschlossenen Schritten zu gehen, um einen kühnen Sprung zu machen", birgt die Identität der Gruppe sowie die Gegenwart und Zukunft der HL Group im Streben nach einem „Higher Live" und die Tradition und das Erbe der Halla Group.

Der Vorsitzende der HL Group, Chung Mong-won, stellte den Angestellten am 16. August erstmals die Corporate Identity (CI) der Gruppe vor und erläuterte die Bedeutung des neuen Firmennamens. Er betonte: „Die Jugend ist der Anspruch unserer Zeit. Jung zu sein bedeutet, ständig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, indem man neue Dinge entdeckt, ohne in die Fallen der Stagnation zu geraten Wir werden mit unseren kreativen Talenten einen kühnen Schritt nach vorne machen und durch unsere neuen und jungen HL-Marken mit dem Markt kommunizieren."

Die erste Marke des HL-Hauses ist HL Klemove, ein auf autonomes Fahren spezialisiertes Unternehmen, das im vergangenen Dezember auf den Markt kam. HL Klemove hat eine einzigartige Werbekampagne mit einprägsamen Slogans wie „Es ist okay, sich zu verirren" und „HL Klemove people" veröffentlicht, die bei Millennials und Gen-Zs viel Aufmerksamkeit erregten. Die HL Group und ihre drei börsennotierten Konzerngesellschaften haben auf der Aufsichtsratssitzung im Juli die Änderung ihres Firmennamens beschlossen und die Einberufung einer Hauptversammlung am Morgen des 18. August angekündigt, um die Tagesordnung zur Änderung des Firmennamens zu verabschieden. Die Holdinggesellschaft der Gruppe, Halla Holdings Corp., wird in HL Holdings umbenannt, während die Namen der beiden Tochtergesellschaften, der Automobilbranche Mando Corp. und der Baufirma Halla Corp. in HL Mando bzw. HL D&I Halla geändert werden. Die endgültige Entscheidung über die damit verbundenen Tagesordnungen für jedes Unternehmen wird auf der Jahreshauptversammlung im September getroffen. Die Markenkampagne „HL" startet offiziell am 9. September. Die Videowerbung für die neuen Marken wird über verschiedene Medienkanäle ausgestrahlt werden, darunter herkömmliche TV-Spots und digitale Kampagnen.

Gründungsdatum der HL Group ist der 1. Oktober. Ende September findet im Metaversum eine Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der Gründung statt.

