International gefragte Glasbearbeitungs-Anlagen aus dem Mostviertel

LR Danninger besuchte Anlagen-Spezialist systron in Wolfsbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Jahr 2014 wurde die systron GmbH von Franz Schachner und Reinhard Gruber aus Wolfsbach gegründet. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die besten vertikalen CNC-Glasbearbeitungsmaschinen für die Flachglasindustrie zu bauen. Damit kann Glas unter anderem individuell zugeschnitten und weiterbearbeitet werden. Das Unternehmen setzt dabei auf maßgeschneidert angepasste Lösungen und legt einen hohen Wert auf Kundenorientierung.

„Die Firma systron hat hier in Wolfsbach in den letzten Jahren wichtige Arbeitsplätze geschaffen. Das Unternehmen entwickelte sich mit Investitionen von mehreren Millionen Euro vom Start-up zu einem Glasbearbeitungsanlagen-Hersteller, der am internationalen Markt mit den besten Firmen konkurriert. Ich bin überzeugt, dass die innovativen Entwicklungen hier bei systron wesentlich zum Fortschritt der Glasbearbeitung beitragen und es freut mich, dass wir als Land Niederösterreich diese Zukunftsinvestitionen mit Wirtschaftsförderungen unterstützen konnten“, zeigt sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bei einem Betriebsbesuch beeindruckt.

Die Firma systron entwickelt und baut hochtechnologische Glasbearbeitungs-Anlagen zum Säumen, Schleifen, Polieren, Bohren und Schneiden von Flachglas. Neben den Bearbeitungszentren werden auch individuelle, auf den Kunden abgestimmte Lösungen für vollständige Glasverarbeitungsprozesse konstruiert und umgesetzt. Das Unternehmen umfasst heute rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat in den letzten Jahren rund vier Millionen Euro in die Firmenzentrale in Wolfsbach investiert.

„Unser Neubau mit drei großen Produktions- und Lagerhallen und einem zweistöckigen Bürogebäude hat wesentlich zur Entwicklung unseres Unternehmens beigetragen und mittlerweile musste dieser bereits ausgebaut werden. Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit unserem Team diese rasante Entwicklung von einem kleinen Start-Up zu einem namhaften Glasbearbeitungs-Anlagen-Hersteller in Wolfsbach bis jetzt meistern konnten und freuen uns über die bereits erreichten Erfolge“, erklären die Geschäftsführer Franz Schachner und Reinhard Gruber.

