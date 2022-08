Ankündigung: Übergabe Wolfspetition durch VGT

Sinnvoller Herdenschutz statt Hetze und Abschussdrohungen

Wien (OTS) - Der VGT fordert in einer Petition, dass das Wolfspaar in Osttirol nicht abgeschossen wird. Der Bescheid wurde zwar schon aufgehoben, aber die Gefahr eines Abschusses besteht weiterhin. Stattdessen soll endlich in sinnvolle Herdenschutzmaßnahmen investiert werden. Die Petition, die schon über 4.000 Personen unterschrieben haben, wird am Dienstag, 30. August um 15 Uhr symbolisch an den zuständigen Landesrat übergeben. Zusätzlich wird vor dem Landhaus ein riesiges Transparent mit der Aufschrift "Pro Wolf" aufgelegt.

Übergabe Petition Wolf

Die über 4.000 Unterschriften zählende Petition gegen den Abschuss des Wolfspaares in Ostirol wird dem zuständigen Landesrat übergeben

Datum: 30.08.2022, 15:00 - 15:30 Uhr

Ort: Landhausplatz, 6020 Innsbruck, Österreich

