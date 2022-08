CATL unterzeichnet fünfjähriges strategisches Kooperationsabkommen mit SERES und liefert Qilin-Batterien für neue AITO-Modelle

Ningde, China (ots/PRNewswire) - Am 27. August gaben CATL und SERES gemeinsam bekannt, dass Qilin-Batterien neue AITO-Modelle antreiben werden. Beide Seiten haben ein langfristiges strategisches Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnet, das vorsieht, dass alle AITO-Modelle mit EV-Batterien von CATL ausgestattet werden.

Der Abschluss des Abkommens über die strategische Zusammenarbeit stellt eine umfassende Aktualisierung der Partnerschaft dar, die beide Seiten im Jahr 2021 geschlossen haben. Als CTP-Technologie der dritten Generation von CATL stellen die Qilin-Batterien, die in den neuen AITO-Modellen zum Einsatz kommen, die weltweit höchste Integrationsstufe für Batteriesysteme dar. Mit einer rekordverdächtigen Volumennutzungseffizienz von 72% und einer Energiedichte von bis zu 255 Wh/kg ist er in der Lage, eine Reichweite von über 1.000 km zu erzielen. Durch den Einsatz der bahnbrechenden großflächigen Zellkühlungstechnologie unterstützt Qilin außerdem einen Heißstart in 5 Minuten und eine Schnellladung in 10 Minuten. Die mit Qilin betriebenen Modelle werden die Reichweite um 10% erhöhen und insgesamt eine Verbesserung der Reichweite, des Schnellladevorgangs, der Sicherheit, des Lebenszyklus, der Effizienz und der Leistung bei niedrigen Temperaturen erzielen.

Richard Yu, Executive Director, CEO der Consumer BG und CEO der Intelligent Automotive Solution BU von Huawei, sagte: „Die hohe Produktqualität, die gute Verbrauchererfahrung und der ausgezeichnete Service sind die Hauptgründe für die Attraktivität der AITO-Modelle für die Verbraucher. Huawei, SERES und CATL haben sich der Entwicklung innovativer Technologien und hochwertiger Produkte verschrieben, und wir werden auch weiterhin innovativ sein und die leistungsfähigsten und modernsten Technologien in die AITO-Modelle einbringen, um den Verbrauchern ein wirklich intelligentes Fahrerlebnis zu bieten."

Zhang Xinghai, Gründer und Vorsitzender von SERES, sagte: „CATL ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien, und seine technologischen Stärken und seine Erfahrung in der Massenproduktion sind für alle offensichtlich. Ich bin überzeugt, dass die neuen AITO-Modelle, unterstützt durch die hochentwickelten neuen Energietechnologien von SERES und die herausragenden Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Fertigung sowie durch die führenden Technologien von Huawei in der IKT-Branche und die neuesten Qilin-Batterien von CATL, den Kunden ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten werden."

„Die Unterzeichnung der langfristigen strategischen Kooperationsvereinbarung zeigt unsere Entschlossenheit, modernste Traktionsbatterietechnologien zu nutzen, um unsere Partner in die Lage zu versetzen, eine globale High-End-Automarke aufzubauen. Es zeigt auch unsere Zuversicht, mit unseren gemeinsamen Anstrengungen im Zeitalter der intelligenten Elektrofahrzeuge erfolgreich zu sein", sagte Dr. Robin Zeng, Gründer und Vorsitzender von CATL.

Es dauert nur 65 Tage, bis CATL nach der Markteinführung der Batterie die Serienmodelle mit Qilin im Inneren vorstellt, was das Engagement von CATL für die Nachfrage des Marktes und der Kunden nach Batterieprodukten mit großer Reichweite, ultraschneller Aufladung und hoher Sicherheit unterstreicht. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung intelligenter Elektrofahrzeuge, der den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886424/CATL_SERES_s1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886426/CATL_SERES_s2.jpg

