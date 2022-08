Landesrat Eichtinger übergibt Schlüssel für 117 Wohneinheiten

„Mieter beziehen neue Wohnmöglichkeiten in Furth bei Göttweig, Mistelbach, Sollenau und Stockerau“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Landesrat für Wohnbau, Martin Eichtinger, übergab in Furth bei Göttweig, Mistelbach, Sollenau und Stockerau insgesamt 117 Wohneinheiten. „Mit der blau-gelben Wohnbaustrategie verfolgen wir ein klares Ziel: Wohnen muss für unsere Landsleute leistbar bleiben. Der gemeinnützige Wohnbau in Niederösterreich ist ein starker Konjunkturmotor. Dadurch schaffen wir 30.000 Arbeitsplätze jährlich und lösen ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro im ganzen Land aus. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern“, erklärt dazu Landesrat Eichtinger.

Das Wohnbauprojekt der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft GEDESAG in Furth bei Göttweig umfasst insgesamt 20 Wohnungen und sechs Reihenhäuser in Miete mit Kaufoption. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind mit Garten und Terrasse, die Wohnungen im Obergeschoss mit Balkon ausgestattet. Die Reihenhäuser verfügen über eine Terrasse mit anschließendem Garten und Außenabstellraum. Jeder Wohneinheit sind zwei freie KFZ-Stellplätze zugeordnet.

In Mistelbach entstand eine Wohnhausanlage der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Kamptal mit 34 Wohnungen in der Franz-Josef-Straße 87 und 89. Die gesamte Anlage umfasst nach Fertigstellung zwei Stiegen. Jede Stiege verfügt über einen Aufzug von der Tiefgarage bis zum Dachgeschoss. Allen Wohnungen sind ein bzw. zwei PKW-Stellplätze in der Tiefgarage zugeordnet. Die Erdgeschosswohnungen haben eine Terrasse, die Wohnungen im Obergeschoss sind mit einem Balkon ausgestattet.

In Sollenau errichtete die ATLAS Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft eine Wohnanlage „Modernes Wohnen“ mit 15 geförderten Reihenhäuser in Miete mit Kaufoption. Die Bauzeit für die Wohnanlage betrug rund 15 Monate.

In der Joseph Lanner Gasse 2 und Gustav Mahler Promenade 4 in Stockerau entstand eine geförderte Wohn- und Reihenhausanlage der NBG Bau- und Siedlungsgenossenschaft. Die 8 Reihenhäuser und 34 Wohnungen werden in Miete mit Kaufrecht vergeben. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon, Loggia oder Terrasse, im Erdgeschoss mit Eigengarten. PKW-Stellplätze stehen im Freien und in der Tiefgarage zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse