Zierfuß ad Wiederkehr: Wien braucht nachhaltige Lösungen gegen den Lehrermangel

Bildungsstadtrat setzt zu wenige wirksame Maßnahmen

Wien (OTS) - „Der Bildungsstadtrat hätte die heutige Pressekonferenz dazu nutzen sollen, Lösungen für die aktuellen Probleme in der Wiener Bildungspolitik zu präsentieren. Aber leider herrscht hier weiterhin Fehlanzeige“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Harald Zierfuß in einer ersten Reaktion.

Der Bildungssprecher wies in diesem Zusammenhang auf die Tatsache hin, dass in Wien ein eklatanter Lehrermangel bestehe, der nicht wegzuleugnen ist. Bekanntlich soll es ganz viele Schulen gebe, die nicht wissen, ob es am 5. September tatsächlich so viele Lehrpersonen gibt, damit der Unterricht gesichert ist. Auch Bildungsdirektor Heinrich Himmer musste kürzlich einräumen, dass es sein kann, dass man Kolleginnen bzw. Kollegen bitten müsse, die eine oder andere Klasse dazuzunehmen.

Vorhandene Mittel effizienter einsetzen

Wien müsse die vorhandenen Mittel effizienter und zielgerichteter einzusetzen, anstatt Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise für Administrativtätigkeiten einzusetzen. „Anstatt sich weiterhin auf den Bund auszureden, erwarten wir uns vom Bildungsstadtrat endlich substantielle Lösungen. Gerade in Wien, das vor extrem großen Herausforderungen im Bildungsbereich steht, sind derartige Zustände nicht hinnehmbar“, so Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at