Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung 2022

„Milchmarkt unter neuen Normalitäten?“ 15. und 16. September 2022 in Gabelhofen, Steiermark

Wien (OTS) - „Explodierende Energie- und Rohstoffpreise, hohe Inflation, dazu jederzeit mögliche Versorgungsengpässe, welche die Produktion ernsthaft in Gefahr bringen. Kein Ereignis hat die Agrar- und Lebensmittelmärkte derart auf den Kopf gestellt wie der Ukrainekrieg und dessen Folgewirkungen. Die Milchwirtschaft ist davon massiv betroffen. Hohe Kosten und Lebensmittelpreise sind eine massive Herausforderung für die gesamte Lebensmittelkette und ein politisches Thema. Neue Lösungsansätze sind gefragt. Hochkarätige Referenten und die Podiumsdiskussion bieten die Gelegenheit zu einem erstklassigen Meinungsaustausch“, erklärt Dr. Klaus Dillinger von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Tirol.

Die HBLFA Tirol organisiert auch heuer wieder gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der Österreichischen Milchwirtschaft und der Obersteirischen Molkerei die Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung. Diese findet am 15. und 16. September 2022 statt. Sie steht unter dem Generalthema „Milchmarkt unter neuen Normalitäten?“ und wird heuer als physische Veranstaltung im Schlosshotel Gabelhofen in der Steiermark abgehalten.

Die Tagung startet mit einer Videobotschaft von Frau Bundesministerin Leonore Gewessler, die Verantwortung für die Energiepolitik in der kritischen Phase, aber auch für die Klima- und Umweltpolitik trägt, ein weiterhin wichtiges Thema für die Milchwirtschaft. Präsident Helmut Petschar von der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter berichtet über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Milchwirtschaft. Dr. Franz Sinabel vom Wifo-Institut beleuchtet in seinem Referat die marktpolitischen Perspektiven und Aussichten für die Rohstoff-, Agrar- und Milchmärkte. Danach wird Hr. Prof Dr. Wilhelm Windisch von der TU München über Zusammenhänge und Möglichkeiten der Milchwirtschaft und Klimaschutz berichten, zumal das Thema Klimaschutz trotz der marktpolitischen Entwicklungen weiterhin auf der Tagesordnung stehen wird. Anschließend wird das Tagungsthema unter weiterer Teilnahme von Dr. Hamedinger von der AMA Marketing GesmbH., Dr. Thomas Guggenberger von der Bundesanstalt Raumberg Gumpenstein und Herrn Jakob Karner, Milchbauer und Obmann der Obersteirischen Molkerei in einer Podiumsdiskussion vertieft.

Der zweite Tag widmet sich vornehmlich rechtlichen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen: Zu Beginn wird SektChef Dr. Ulrich Herzog vom Gesundheitsministerium zu einem Referat über aktuelle Kennzeichnungsvorhaben für Lebensmittel erwartet, danach folgt ein Referat von Dr. Johanna Burtscher vom Institut für Lebensmittelwissenschaften an der Universität für Bodenkultur zum Thema Vermeidung von Clostridien. In weiterer Folge berichtet Dr. Henry Jäger vom Institut für Lebensmitteltechnologie an der Universität für Bodenkultur über Kaltpasteurisation, einer neuen energiesparenden Technologie der Milchverarbeitung, abschließend stellt DI Rüdiger Sachsenhofer von der AMA Marketing den aktuellen Stand der Tierwohlkennzeichnung vor.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Klaus Dillinger

HBLFA Tirol Rotholz 50

6200 Strass im Zillertal

oemt @ hblfa-tirol.at, +43 (0)5244 62262