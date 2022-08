HÖRENSWERT: „Gürtelrose – die unterschätzte Erkrankung“

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - Gürtelrose ist den meisten ÖsterreicherInnen ein Begriff, die Bedeutung dieser Erkrankung wird aber weithin unterschätzt: Mehr als die Hälfte der Menschen hält es nach einer aktuellen Untersuchung für unwahrscheinlich, selbst an Gürtelrose zu erkranken. Dabei tragen fast alle Erwachsenen das Virus in sich, und jede/r Dritte erkrankt im Lauf ihres/seines Lebens am so genannten Herpes Zoster. Oft verbunden mit großen Schmerzen und teilweise mit Komplikationen. Aber wen betrifft Gürtelrose? Wer sind Risikogruppen? Woher stammt der Virus? Und wie kann man sich dagegen schützen? Darüber spricht Moderatorin Denise Seifert in der achtzehnten Episode von HÖRENSWERT mit Dr. Harald Rouha, Medical Lead Vaccines beim international tätigen Pharmaunternehmen GSK.

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen!

HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

