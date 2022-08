FPÖ – Nepp: Ludwig muss Hacker sowie die Führung des Gesundheitsverbundes sofort entlassen

Gefährdungsanzeigen in Wiener Spitälern werden ignoriert und Menschenleben aufs Spiel gesetzt

Wien (OTS) - Als „unfassbaren Skandal“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp, den Umgang von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker und der Führung des Wiener Gesundheitsverbundes mit den Gefährdungsanzeigen in den Wiener Spitälern. Wie heute bekannt wurde, haben verzweifelte Mitarbeiter bereits Ende Juni eine Gefährdungsanzeige für die gesamte Klinik Ottakring (Wilhelminenspital) eingebracht. „Ärzte und weitere Mitarbeiter weisen in ihrer Not auf Systemversagen hin und dem roten Gesundheitsstadtrat fällt nichts anderes ein, als alle Missstände unter den Teppich zu kehren. Diese rote Vertuschungsaktion muss zu sofortigen Konsequenzen führen“, so Nepp.

Der Wiener FPÖ-Obmann fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, Hacker, die WiGeV Direktorin Kölldorfer-Leitgeb und den medizinischen Direktor Michael Binder wegen „Lebensgefährdung und Unfähigkeit“ umgehend zu entlassen. „Diese roten Bonzen sitzen in ihrem Elfenbeinturm und haben keine Ahnung davon, was in den Stationen wirklich abgeht. Hacker und seine Erfüllungsgehilfen lassen das Gesundheitspersonal und die Mitarbeiter völlig im Stich. Sie gehören umgehend aus ihren Ämtern entfernt“, bekräftigt Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at