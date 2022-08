Einladung zum Pressegespräch: PROGRAMMAUSBLICK WIENWOCHE 2022 „WORKING CLASS ECOLOGIES - Ökologien der Arbeiter:innenklasse"

Von 16. bis 25. September 2022 findet die elfte Ausgabe des Kunst- und Kulturfestivals WIENWOCHE - Festival for Art & Activism statt.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Pressegesprächs am 7.9. um 10 Uhr im Depot präsentiert das neue Leitungsteam der WIENWOCHE Jelena Micić (künstlerische Leitung), Deniz Güvensoy (Kuratorin) und Nataša Mackuljak (Geschäftsführung) Einblicke ins Programm, sowie Eckdaten zum diesjährigen Festival. Das Gespräch findet in deutscher und englischer Sprache statt.



Das WIENWOCHE Festival für Kunst und Aktivismus trägt 2022 den Titel WORKING CLASS ECOLOGIES und setzt sich mit Fragen sozialer Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten vor dem Hintergrund von Klimakrise, Pandemie und erodierender Solidarität auseinander. Themen wie Reproduktionsarbeit, die Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft sowie ein sensibles Bewusstsein in ökologischen Strategien sollen sichtbar werden.

Pressegespräch: PROGRAMMAUSBLICK WIENWOCHE 2022 „WORKING CLASS ECOLOGIES"

Anmeldung: office @ apomat.at | +43 699 1190 22 57

Datum: 7.9.2022, 10.00 Uhr

Ort: Depot – Kunst und Diskussion, Breite Gasse 3, 1070 Wien



