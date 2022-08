September-Programm im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights, Live-Veranstaltungen und „Klima & Umwelt Filmtage“

St. Pölten (OTS/NLK) - Einen Tag vor St. Pölten, am Donnerstag, 15. September, ist im Cinema Paradiso Baden die Niederösterreich-Premiere von „Mein Vater, der Fürst“ angesetzt, zu der Karl Schwarzenberg und seine Tochter, die Regisseurin Lila Schwarzenberg, nach Baden kommen, um nach der um 20 Uhr startenden Premiere ein Gespräch mit Lukas Sturm zu führen. Weitere Film-Highlights des September-Programms sind die Art-House-Komödie „Ticket ins Paradies“ mit Julia Roberts und George Clooney, die französische Komödie „Die Küchenbrigade“, die britische Komödie „Meine Stunden mit Leo“ mit Emma Thompson, die David-Bowie-Hommage „Moonage Daydream“, das indische Filmdrama „Das Licht, aus dem die Träume sind“, „Das Leben ein Tanz“ von Cedric Klapisch sowie der Kinderabenteuerfilm „Die Schule der magischen Tiere 2“.

Das Film-Café serviert diesmal an den Montag-Nachmittagen jeweils ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen zu den Filmen „Elvis“ (5. September), „Corsage“ (12. September), „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (19. September) und „Guglhupfgeschwader“ (26. September). „Best of Cinema“ präsentiert am Dienstag, 6. September, ab 20.30 Uhr „Highlander - Es kann nur einen geben“ mit Christopher Lambert und dem Soundtrack von Queen. „Cinema Aperitivo“ kombiniert am Dienstag, 13. September, die italienische Clash-of-Culture-Komödie „Bangla“ mit einem Aperitif, „Film, Wein + Genuss“ am Mittwoch, 21. September, „Ticket ins Paradies“ mit regionalen Schmankerln aus Warth und Weinen aus Tattendorf; Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Von Montag, 26. September, bis Sonntag, 2. Oktober, veranstalten dann das Cinema Paradiso und die Stadtgemeinde Baden sowie die Energie-und Umweltagentur des Landes Niederösterreich die 9. „Klima & Umwelt Filmtage Baden“. Eine Woche lang stehen dabei unter dem Motto „Filme sehen und über unsere Zukunft sprechen“ Premieren, Filmgespräche, Publikumsdiskussionen und Vorträge zu den Bereichen Klima, Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit auf dem Programm. Dazu gibt es ein Bilderbuchkino, ausgesuchte Kinderfilme und Angebote für Schulen am Vormittag.

Eröffnet werden die „Klima & Umwelt Filmtage“ am Montag, 26. September, um 19 Uhr mit der Österreich-Premiere von „Into the Ice“, zu der Regisseur Lars Ostenfeld nach Baden kommt. Am Dienstag, 27. September, folgt „Alpenland“ samt anschließendem Podiumsgespräch mit Regisseur Robert Schabus u. a., am Donnerstag, 29. September, das Rail-Movie „Generation Change – Wer rettet die Welt?“ ebenfalls inklusive Podiumsgespräch; Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Am Sonntag, 2. Oktober, erzählt zudem der Fotograf Bernd Ritschel ab 19.30 Uhr in seinem Multimedia-Vortrag „Alpengletscher – Eine Hommage“ von alpinen Gletschern und den darüber liegenden Gipfeln.

Die Live-Veranstaltungen im Cinema Paradiso Baden starten am Mittwoch, 14. September, um 20 Uhr mit „Scottish Colours“ und Hannah Rarity, Fraser Fifield sowie Graeme Stephen. Am Dienstag, 20. September, stellen dann Ernst Molden und Der Nino aus Wien ab 20 Uhr ihr aktuelles Album „Zirkus“ vor, ehe am Donnerstag, 22. September, der „Tagebuch Slam“ aus der Sommerpause zurückkehrt; Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse