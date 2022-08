Korosec ad WiGeV: Tiefgreifende Reformen notwendig

StR Hacker weiterhin auf Tauchstation – Weitere Gefährdungsanzeige aufgetaucht

Wien (OTS) - „Wie viele Gefährdungsanzeigen sollen noch das Licht der Öffentlichkeit erblicken, bis hier endlich was geschieht?“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.

So sei laut Bericht eine Gefährdungsanzeige über die gesamte Klinik Ottakring beschlossen worden. Auch die Schilderungen des Personals offenbaren unzumutbare Zustände und Arbeitsbedingungen in den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes.

In diesem Zusammenhang sei bezeichnend, dass auf Medienanfragen auch gar nicht mehr reagiert werde. „Auch der zuständige Stadtrat befindet sich offenbar auf Tauchstation und lässt keinerlei Anzeichen erkennen, dass hier Verbesserungen vorangetrieben werden“, so Korosec weiter.

Probleme treten immer mehr zu Tage



Nachdem die Pandemie in den letzten Jahren einiges überdeckt habe, treten die gewaltigen Probleme nun immer mehr zu Tage. Die aktuell auftauchenden Gefährdungsmeldungen untermauern unsere Haltung, dass im Wiener Gesundheitssystem Reformen angegangen werden müssen, die über reine Umbenennungen hinausgehen.

Fakt ist, dass offensichtlich die sogenannten Kompetenzzentren unzureichend umgesetzt und zu wenige Ressourcen bereitgestellt wurden. „Stadtrat Hacker muss endlich seiner politischen Verantwortung nachkommen und für die notwendigen Maßnahmen sorgen. Das Personal sowie die Patientinnen und Patienten dürfen nicht weiterhin im Stich gelassen werden“, so Korosec abschließend.

