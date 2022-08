Gesunde Wieden: Zuwachs beim Programm „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Gesundheitsförderung erlebbar machen - WiG Geschäftsführer Dennis Beck und Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl bei „Gesunde Tage am Baum“

Wien (OTS) - Seit heuer wird im vierten Wiener Gemeindebezirk Wieden gemeinsam mit der Wiener Gesundheitsförderung – WiG verstärkt auf Aktivitäten und Angebote für mehr Gesundheit und Wohlbefinden sowie ein besseres soziales Miteinander gesetzt. „Gesundheitsförderung wird dort erlebbar, greifbar und wirksam, wo die Menschen ihre Zeit verbringen. In der Gestaltung vom Lebensumfeld hat der Bezirk eine entscheidende Rolle“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Mit dem Programm „Gesunde Bezirke“ sollen die Verhältnisse für das Leben, Wohnen, Arbeiten, Lernen und die Freizeitgestaltung nachhaltig verbessert werden, um so einen gesünderen Lebensstil zu erleichtern. „Wir möchten gesundheitsfördernde Maßnahmen zu den Leuten bringen, betreuen und nachhaltig auch verankern“, betont Wiedens Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl, „deswegen ist es mir eine besondere Freude, dass die Wieden ins Programm „Gesunde Bezirke“ aufgenommen wurde und wir gemeinsam mit der Wiener Gesundheitsförderung Maßnahmen setzen, um in den Grätzeln mehr Angebote für Gesundheit, Wohlbefinden und gutes Miteinander zu schaffen.“

Gesund unter’m Baum

Eine dieser gesundheitsfördernden Maßnahmen ist die Initiative „Gesunde Tage am Baum“, die von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG gefördert wurde und im Rahmen des Wiedner Kultursommers stattgefunden hat. Die Rauminstallation „Baumkreis Wieden“ lud dazu ein, unter dem denkmalgeschützten Baum des Alois-Drasche-Parks die Ruhe zu genießen und „abzuschalten“.

Über das Programm „Gesunde Bezirke“

Das Programm „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG wird in 14 Bezirken (2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22) umgesetzt und gilt national und international als Best Practice für kommunale Gesundheitsförderung in einer Großstadt. Die zentralen Schwerpunkte des Programms mit zahlreichen Aktivitäten liegen in den drei Bereichen „Gesunde Jugendliche im Grätzel“, „Gesunde Nachbarschaft“ und „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“. Nun ist die WiG auch im vierten Wiener Gemeindebezirk mit dem Programm „Gesunde Bezirke“ vertreten, welches von WiG-Gesundheitsreferentin Katharina Janecek, BSc MA als Programmleiterin Gesunde Bezirke – Gesunde Wieden verantwortet wird.

„Ihre gesunde Idee für den Bezirk“ ist gefragt

Unter dem Motto „Ihre gesunde Idee für den Bezirk!“ gibt es im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ zusätzlich eine Fördermöglichkeit, indem die WiG Grätzel- und Kooperationsinitiativen unterstützt, die dazu beitragen, das Wohn- bzw. Lebensumfeld gesundheitsförderlich zu verändern und das Wohlbefinden zu steigern. Wiener*innen aus den Bezirken 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, die eine gesunde Idee für ihren Bezirk oder ihr Grätzel haben, können eine Förderung beantragen. Informationen zu Fördermöglichkeiten sind auf der Website der WiG zu finden: https://www.wig.or.at/foerderungen/allgemeines

