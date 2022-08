FPÖ – Nepp ad Ludwig: Corona-Horrorszenario ist nicht eingetreten – Verlängerung der Regeln ist nicht nachvollziehbar

Aufhebung von Maskenpflicht in Öffis gefordert

Wien (OTS) - Während die Corona-Politik von Bürgermeister Ludwig nach wie vor auf Panik-Modus steht, weiß das Virus längst nichts mehr davon. Jedes prophezeite Horror-Szenario der SPÖ-Maskenfetischisten ist nicht eingetreten, in acht von neun Bundesländern, die in öffentlichen Verkehrsmitteln ganz ohne Masken auskommen, hat die Bevölkerung keinen größeren Schaden als in der Bundeshauptstadt davongetragen. Nichts desto trotz wurde nun die Corona-Verordnung in Wien bis 23. Oktober verlängert. „So realitätsfern zu regieren, wie es Bürgermeister Ludwig tut, ist ein Meisterstück, das hoffentlich keine Nachahmer findet“, ist der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, verärgert. Er fordert einmal mehr, die unsägliche Maskenpflicht in den Öffis endlich aufzuheben und die Wienerinnen und Wiener wieder in die Eigenverantwortung zu entlassen: „Was in anderen Bundesländern möglich ist, sollte auch hier umgesetzt werden. Risiko-Patienten oder jene, die sich unsicher fühlen, ist es ja weiterhin möglich, sich mit Maske zu schützen. Jedoch jeden in die Pflicht zu nehmen ist absurd!“

