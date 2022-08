„Grey’s Anatomy“: Die finalen Folgen der 18. Staffel ab 29. August in ORF 1

Danach: Doppelfolge „Station 19“

Wien (OTS) - Fixtermin für Serienfans: Am ORF-1-Serienmontag, am 29. August 2022, starten die zwölf finalen Episoden der 18. Staffel von „Grey’s Anatomy“ – auf dem Programm stehen wöchentlich jeweils um 20.15 bzw. 21.00 Uhr zwei Folgen im Doppelpack. Danach haben die Feuerwehrleute von „Station 19“ jeweils in einer Doppelfolge ihren Einsatz.

Mehr zu den Inhalten der ersten neuen Folgen „Grey’s Anatomy“ am 29. August in ORF 1:

Folge 9 – „Keine Zeit zu sterben“ (20.15 Uhr)

Owen (Kevin McKidd) hat den Autounfall schwer verletzt überlebt, während Cormac (Richard Flood) das Spenderherz für Farouk (Bardia Seiri) ins Grey Sloan Memorial gebracht hat. Doch der Aufprall hat das Organ beschädigt und es ist fraglich, ob es transplantiert werden kann. Nach dem OP-Debakel von Levi (Jake Borelli) kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Dr. Webber (James Pickens Jr.) und Bailey (Chandra Wilson), die die Webber-Methode aussetzen will. Meredith (Ellen Pompeo) redet ein ernstes Wort mit Dr. Hamilton (Peter Gallagher), der das Parkinson-Forschungsprojekt mit seinem Verhalten gefährdet hat.

Folge 10 – „Uneinigkeit“ (21.00 Uhr)

Anlässlich der Konferenz zur Morbidität und Mortalität soll Levi (Jake Borelli) über seine schiefgelaufene OP berichten. Doch er bricht seinen Vortrag ab und verlässt abrupt den Saal. Plötzlich sieht sich Dr. Webber (James Pickens Jr.) im Kreuzfeuer der Kritik und versucht, die Webber-Methode zu verteidigen. Unterdessen will Teddy (Kim Raver) mit allen Mitteln Owens (Kevin McKidd) Geheimnis herausfinden. Doch selbst Cormac (Richard Flood), der aufgrund der Ereignisse das Grey Sloan verlässt, schweigt eisern. Nach ihrer gemeinsamen Nacht mit Link (Chris Carmack) muss sich Jo (Camilla Luddington) ihren Gefühlen stellen und kommt zu einer Entscheidung.

Mehr zu den Inhalten der Doppelfolge von „Station 19“ am 29. August in ORF 1:

„Zündstoff“ (21.50 Uhr)

Victoria (Barrett Doss) hat sich entschieden, ihre Schwangerschaft zu beenden. Trotz heftiger Einwände Vics weicht Theo (Carlos Miranda) nicht von ihrer Seite. Das romantische Date von Sullivan (Boris Kodjoe) und Natasha (Merle Dandridge) findet ein jähes Ende, als sie Capt. Beckett (Josh Randall) begegnen. Sullivan, der schon länger Capt. Beckett verdächtigt, Alkohol am Arbeitsplatz zu trinken, ist nun in einer Zwickmühle. Travis (Jay Hayden) und Andy (Jaina Lee) werden zu einem Einsatz in einem Wohnviertel gerufen: Ein Literaturprofessor wurde am Vortag von seiner Frau verlassen und droht, sich selbst anzuzünden.

„Bewährungsprobe“ (22.35 Uhr)

Am Eröffnungstag der Dean Miller Memorial Clinic rüstet sich das Team für die ersten Patienten und Patientinnen. Besonders Jack (Grey Damon) kann es kaum erwarten, sich endlich als Sanitäter zu beweisen. Bens (Jason George) Sorgerechtsstreit um Deans Kind geht in die nächste Runde. Eine Mitarbeiterin des Gerichts wird ihm zur Seite gestellt und soll ihn bei seiner Arbeit observieren. Andy (Jaina Lee Ortiz) von Station 23 ist unterdessen mit der Rettung einer Fallschirmspringerin beschäftigt, die sich in einem Baum verfangen hat. Die Bergung der verletzten Frau erweist sich schwieriger als gedacht.

