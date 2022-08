7. Bezirk: „Spuren der Piaf“ im Theater am Spittelberg

Hommage an den „Spatz von Paris“ am 27.8., Info: Telefon 526 13 85

Wien (OTS) - Von Konzerten bis zu Comedy und Kleinkunst reicht der bunte Sommer-Spielplan des „Theaters am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10). Noch bis Freitag, 30. September, dauert die Saison 2022. Heute, Freitag, sind ab 19.30 Uhr bewegende Liebeslieder aus der Ferne zu hören. Loukia Agapiou (Gesang) und Antonis Vounelakos (Gitarre) unterhalten das Publikum mit dem Programm „Ein griechischer Sommernachtstraum“ (Karten: 25 Euro). Am Samstag, 27. August, ab 19.30 Uhr, präsentieren Evi Niessner (Gesang, Moderation) sowie Annegret Cratz (Akkordeon) und Dimitri Reznik (Geige) das empfindsam arrangierte Programm „Auf den Spuren der Piaf“. Im Rahmen der liebevoll gestalteten Hommage interpretieren die Mitwirkenden all die großen Erfolge der als „Spatz von Paris“ bekannten Chanson-Sängerin Edith Piaf (1915 – 1963). Anrührende Gesänge und Klänge von Harmonika und Violine versetzen die Gäste nach Frankreich. Der Eintrittspreis beträgt 28 Euro. Auskunft und Reservierung: Telefon 526 13 85 und E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Die Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Regeln beachten. Für den Nachwuchs zeigt am Sonntag, 28. August, ab 11.00 Uhr, im „Theater am Spittelberg“ die Schauspielgruppe „Papperlapapp“ ein kindgemäßes Musiktheaterstück mit dem Titel „Das Städtchen Drumherum“. Kurz zur Handlung: Weil der Bürgermeister die Stadt erweitern möchte, ist der Wald in Gefahr. Gelingt die Rettung? Das feine Bühnen-Werk mit viel Musik ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet (Karten: 9 Euro). Umfassende Infos über alle Veranstaltungen im „Theater am Spittelberg“ bis Ende September veröffentlicht die Direktorin, Nuschin Vossoughi, im Internet: www.theateramspittelberg.at.

