Die Klangwelle im Schlosspark Laxenburg begeistert noch an 7 Abenden mit einer magischen Show

Erleben Sie die letzten Showabende der Sensationsshow “MAGIC COLORS” im Schlosspark Laxenburg!

Wien (OTS) - Noch an 7 Veranstaltungsabenden von bis zum 04. September lässt die Klangwelle mit der neuen Show COLORS im Schlosspark Laxenburg die Besucher in eine magische Welt voller Licht, Feuer, Wasser und Musik eintauchen:

Sobald im Schlosspark Laxenburg die Dämmerung beginnt, startet eine spektakuläre Wasser-Show begleitet von einzigartigen Live-Performances, faszinierenden Videoprojektionen, und einer packenden Lasershow!



Das Eventareal lädt mit einem feinen Gastronomie-Angebot ein, sich schon vor der Show im wunderschönen Areal des Schlosspark Laxenburg auf den Abend einzustimmen und im Anschluss an die Show den Abend Revue passieren zu lassen.



Lassen Sie sich von der Magie der Klangwelle Laxenburg verzaubern! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Alle Infos und Tickets für die letzten Showabende unter

www.klangwelle-laxenburg.at





Klangwelle im Schlosspark Laxenburg

Bis 04.09.2022

Öffnungszeiten :

25.- 28.08.2022 Beginn 20:30, Einlass 18:30

01.- 04.09.2022 Beginn 20:00, Einlass 18:00

Rückfragen & Kontakt:

MAGMAG Events & Promotion GmbH,

Fr. Cornelia Klement

Tel.: 01-407 31 30

mail to: pr @ magmag.at