SESAMI BEGRÜSST DEN WELTMARKTFÜHRER ARCA UND STÄRKT DAMIT SEINE WELTWEITE FÜHRUNGSPOSITION BEI BARGELD-AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN

Montreal, Amsterdam, Niederlande & Dallas, Texas (ots/PRNewswire) - ARCA erweitert Sesamis Angebot an intelligenten Geräten für Finanzinstitute und Handelsunternehmen erheblich und stärkt die globalen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten

Sesami Cash Management Technologies ("Sesami"), ein globaler Integrator von Bargeld-Ökosystemen und Finanztechnologieunternehmen, freut sich, ARCA willkommen zu heißen und damit seine globale Führungsposition im Bereich der Bargeldautomatisierung zu stärken. ARCA ist ein weltweit führender Anbieter von Bargeldtechnologielösungen und ein weltweit marktführender Hersteller von Cash-Recyclern für Geldinstitute.

"Mit seinem talentierten Team, seinem ausgereiften Produktportfolio für Cash-Recycler und seinen beeindruckenden globalen Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten erweitert ARCA das Angebot an intelligenten Geräten von Sesami erheblich, vertieft unsere internen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und baut unsere globale Präsenz und unseren Kundenstamm weiter aus", sagte Steph Gonthier, Chief Executive Officer von Sesami. "Diese jüngste Akquisition eines weltweit führenden Unternehmens für Bargeldtechnologielösungen festigt Sesamis einzigartige globale Marktpositionierung als einziger ganzheitlicher End-to-End-Anbieter von technologiegestützten Bargeld-Ökosystemen für Finanzinstitute und Handelsunternehmen. "

ARCA ist der weltweit zweitgrößte Anbieter von Teller-Cash-Recyclern (TCRs) und damit verbundenen Dienstleistungen mit einem beträchtlichen Marktanteil in Nordamerika und Europa, mit einer führenden Marktposition in Kanada, Spanien und Mexiko. TCRs ermöglichen die Automatisierung von Bargeldein- und -auszahlungen und helfen Finanzinstituten, die Bargeldbearbeitung in den Filialen zu vereinfachen. Mit Kunden in über 50 Ländern wurden die Produkte und Dienstleistungen von ARCA an über 500 Finanzinstitute weltweit verkauft.

"Ich bin unglaublich stolz darauf, dass sich ARCA seit seiner Gründung vor fast 25 Jahren zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt hat, das von seinen Kunden für sein Engagement für Innovation und Exzellenz anerkannt wird. Ich bin zuversichtlich, dass das nächste Kapitel für ARCA und sein talentiertes Team als Teil von Sesami in der nächsten Wachstumsphase von ARCA erfolgreich und erfüllend sein wird", sagte Mort O'Sullivan, Gründer von ARCA.

"Mit unserem branchenführenden Produktportfolio, unserer Serviceplattform sowie unseren zukünftigen Produkt Innovationen in der Pipeline sind wir sehr enthusiastisch über die bedeutenden Wachstumschancen, die vor uns liegen, wenn wir uns Sesami anschließen. Wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm an Finanzinstituten weltweit auszubauen, um die fortschreitende Automatisierung des Retail-Bankennetzes zu unterstützen - eine Transformation, bei der unsere intelligenten Bargeld-Bearbeitungs-Geräte eine Schlüsselrolle spielen", sagte Hank Winfield, Präsident von ARCA.

ARCA hat seinen Hauptsitz in North Carolina und beschäftigt rund 320 Mitarbeiter in Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien sowie in einer hochmodernen Produktionsstätte in Italien. ARCA wurde 1998 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Bargeldautomatisierung. Das Unternehmen hat den Ruf, zuverlässige Produkte mit kürzesten Lieferzeiten zu liefern, die auf dem Markt unübertroffen sind, und verpflichtet sich zu hervorragendem Service und Support während der gesamten Lebensdauer seiner Produkte. Finanzinstitute, Einzelhändler und OEM-Selbstbedienungs- und Kioskhersteller auf der ganzen Welt verlassen sich auf ARCA-Produkte, um ihre Bargeldoperationen zu rationalisieren und Zeit und Geld zu sparen, während sie gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit von Bargeld erhöhen.

Über Sesami

Sesami, ein unabhängiges Unternehmen der Garda World Security Corporation, ist die einzige ganzheitliche End-to-End-Plattform für ein globales Bargeld-Ökosystem. Sesami bietet Software, intelligente Geräte und Services, die Finanzinstituten und Handelsunternehmen dabei helfen, die Leistung ihres Bargeld-Ökosystems durch einen einzigen Anbieter zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sesami.io und folgen Sie uns auf LinkedIn.

