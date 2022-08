Zugabe fürs COPE-Afterwork: Die gelungene “Agency-Edition” im Theater Akzent

Die Content Marketing Agentur COPE Content Performance Group lud ihre treuen Agenturpartner:innen zu einem stimmungsvollen Networking-Event ins Theater Akzent.

Wien/Graz (OTS) - Mit guter Laune kamen diesen Dienstag die Geschäftsführer:innen, Etat-Direktor:innen, Kundenbetreuer:innen und Mediaplaner:innen der heimischen Top-Mediaagenturen auf der herrlichen Terrasse des Theaters Akzent zusammen, um über die neuesten Entwicklungen & Trends im Online-Marketing zu sprechen.

Nach dem ersten Networking-Event im Juli auf der Dachterrasse der PHH-Rechtsanwälte zeigte sich auch in der Agentur-Edition, dass die Bedürfnisse der Branche & gemeinsame Projekte am besten im persönlichen Austausch & gemütlicher Atmosphäre besprochen werden. Als Österreichs Nummer 1 Digitalvermarkter arbeitet COPE im Rahmen des COPE-Netzwerks schon seit Jahren mit mehreren Premium Publisher Agenturen zusammen. Im engen Austausch mit dem Agency-Sales-Team von COPE erhalten Werbetreibende damit stets die innovativsten und besten Lösungen für ihren Werbeauftritt.

Angestoßen wurde mit dem leckeren Select Spritz von Select Aperitivo DACH, außerdem wurden die Gäste mit dem schmackhaften Grillbuffet von den “Festwirten” verwöhnt. Getanzt wurde bis spät in die Nacht zur Musik von DJ Mahir Jahmal.

Mit dabei waren unter anderem Thorsten Beyer (Chief Commercial Officer, dentsu Austria), Andrea Stejskal (Head of Profitability, dentsu Austria), Thomas Bokesz (CIO, Mediabrands Austria), Christoph Kellner (Director Digital Communication, Mediaplus), Konstantin Ikonomou (Director Display, OMD), Claudia Anders (Bereichsleitung Konzern Media Services Unternehmenskommunikation, REWE International AG), Viktoria Zischka (Senior Media Consultant, REWE International AG), Andrea Freiheim (Director Publicis Media Exchange, Publicis Media), Daniela Pikhard (Client Service Director, Mediacom), Julia Schlosser (Digital Consultant & Planner, Mediaplus), Jana Buchner (Digital Consultant & Planner, Mediaplus), Stefanie Schreiner & Sarah Schulz (Head of Digital Investment, IPG Mediabrands), Hannah Pranzl (Digital Manager, IPG Mediabrands), David Gutleder (Senior Campaign Manager, IPG Mediabrands), Celina Gayer (Digital Manager, IPG Mediabrands), Martina Edlinger (Senior Client Service Consultant, MediaCom), Oliver Mercado (Investment Consultant, MediaCom), Fabiola Schieß (Digital Media Consultant, Havas Media Austria), Sandra Hartl (Senior Planning and Implementation Manager, dentsu Austria), Michael Maierhofer (Planning & Implementation Manager, dentsu Austria), Yannik De Silva (Manager Digital Planning & Implementation, OMD), Tamara Wagner (Client Service, OMD), Sebastian Hahn (Campaign Management, Media 1) uvm.

Alle Infos, Fotos und das Eventvideo finden Sie hier.

Copyright Fotos: www.stefanjoham.com

