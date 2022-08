Carbon erwirbt ParaMatters zur Erweiterung der für die additive Fertigung optimierten Design-Software

Redwood City, Kalifornien, 25 August 2022 (ots/PRNewswire) - Die Akquisition beschleunigt das Geschäft von Carbon und die Produktion der Kunden von neuen Endverbrauchsteilen in großem Maßstab

Carbon, ein führendes Unternehmen für 3D-Drucktechnologie, gibt heute die Akquisition von ParaMatters bekannt, einem Softwareanbieter für additive Fertigung. Diese Akquisition erweitert die aktuellen Software-Fähigkeiten von Carbon um die Topologie-Optimierung. Die Technologieplattform von Carbon ist nun so breit gefächert, dass Produktdesign- und Entwicklungsteams bessere Produkte in kürzerer Zeit unter Verwendung einer Vielzahl von Materialien und Produktionssystemen herstellen können.

Die meisten Softwareplattformen, die für die Entwicklung und Herstellung von Produkten verwendet werden, sind für die Beschränkungen der traditionellen Fertigung wie Spritzguss, Guss und subtraktive Verfahren optimiert. Der Mangel an moderner Designsoftware, die schnell iterieren und die Vorteile der additiven Fertigung nutzen kann, schränkt den Lebenszyklus der Produktentwicklung weiterhin ein. Mit dieser Akquisition wird diese Lücke geschlossen und die generative Design-Software von Carbon erweitert, um eine stärkere Automatisierung und die Erstellung von komplexeren, leistungsfähigeren Bauteildesigns zu ermöglichen. Diese Vorteile bauen auf der Einführung der Design Engine™ von Carbon zu Beginn dieses Jahres auf, die von globalen Marken zur Automatisierung des Prozesses der Entwicklung von Gitterteilen für die Produktion verwendet wird.

„Wir sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die Software-Design-Tools bei der digitalen Transformation unserer Kunden spielen. Viel zu lange haben sich Designer für Software-Design-Tools entschieden, die sich an die Grenzen der traditionellen Fertigung halten", so Phil DeSimone, Mitgründer und Co-CEO. „Viele Designtools von gestern sind nicht dafür optimiert, die Vorteile von Innovationen in der Industrie wie beispielsweise fortschrittliche 3D-Druckmaterialien und Fertigungsprozesse zu nutzen. Sowohl Carbon als auch ParaMatters haben die gleiche Vision, moderne Tools bereitzustellen, die sicherstellen, dass Produktentwicklungsteams bessere Produkte in kürzerer Zeit entwickeln können."

„Software ist das Rückgrat unserer Idea-to-Production-Plattform, der Plattform von der Idee bis zur Produktion, und wir glauben, dass die generativen Designfunktionen von ParaMatters eine wichtige Erweiterung unserer Designsoftware sind", ergänzte Craig Carlson, Chief Technology Officer und Co-CEO. „Durch die Erweiterung unserer Softwarefunktionen, die für die additive Fertigung optimiert sind, versetzen wir eine Generation von Designern und Entwicklern in die Lage, bessere Endprodukte mit fortschrittlichen Geometrien und verbesserten Leistungsmerkmalen zu schaffen."

„Das ParaMatters-Team ist stolz auf die Software-Design-Tools, die wir entwickelt haben, um die additive Fertigung voranzutreiben. Die Möglichkeit, unser Angebot als Teil der Idea-to-Production-Plattform von Carbon zu erweitern, wird es unseren Kunden ermöglichen, bessere Produkte zu entwerfen und zu produzieren", so Robert Yusin, Chairman und CEO von ParaMatters. „Als ein gemeinsames Team wollen wir die verarbeitende Industrie über ihre derzeitigen Hindernisse hinwegbringen."

