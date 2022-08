VP-Mahrer: Der Bund zahlt aus - Wien nimmt es raus

Teuerungs- und Klimabonus der Bundesregierung kommt schnell, unbürokratisch und früher als geplant!

Wien (OTS) - Trotz der Entlastung des Bundes schauen die Wienerinnen und Wiener durch das rot-pinke Gebührenpaket weiter durch die Finger und werden in vielen Fällen durch die eiskalte Politik der Stadtregierung ärmer.

Der im Oktober geplante Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus wird nun bereits im September ausbezahlt. Erste Überweisungen, pro Erwachsenen 500 Euro und pro Kind 250 Euro, finden bereits in der letzten Augustwoche statt. „Das ist der Unterschied zwischen Volkspartei und der SPÖ: Der Bund zeigt vor, wie rasche, nachhaltige und echte Entlastung für die Menschen aussieht. Die Stadt Wien nimmt den Menschen jedoch mit der Verdoppelung der Fernwärmepreise und der automatischen Erhöhung der Gebühren das Geld wieder weg“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Sondergemeinderat zur Teuerung

„Die Belastungslawine in Wien zu Lasten der Menschen und Unternehmen muss gestoppt werden! Die rot-pinke Stadtregierung muss die drastische Wiener Gebührenerhöhung stoppen“, so Mahrer weiter. Die Wiener Volkspartei beantrage daher einen Sondergemeinderat zur einzigartigen Wiener Teuerung. „Es kann nicht sein, dass die Stadt Wien die Menschen in diesen Zeiten eiskalt im Stich lässt“, so Mahrer abschließend.

