Constantin Film produziert spektakuläres Fantasy-Epos (FOTO)

München (ots) - Das Nibelungenlied ist der Ursprung aller modernen Fantasy-Geschichten, ein uraltes Epos, Teil der europäischen Kulturgeschichte und seit 2009 Weltdokumentenerbe der UNESCO. Constantin Film verfilmt mit HAGEN, basierend auf dem Bestseller von Wolfgang Hohlbein, nun eine Neuinterpretation der klassischen Sage: Im September 2022 starten die Dreharbeiten des aufwendigen Fantasy-Epos in Prag und Deutschland. Geplant sind sowohl ein bildgewaltiger Spielfilm als Event für die Kinoauswertung als auch eine sechsteilige Serie für die Bildschirme; die Produktionen unterscheiden sich durch eine andere Erzählperspektive. Beide Ausnahme-Produktionen werden dem Publikum einen neuen Blick auf vermeintlich altbekannte Charaktere gewähren.

HAGEN entsteht als Eigenproduktion der Constantin Film für eine weltweite Auswertung. Streaming- und Free-TV-Rechte für Film und Serie in Deutschland werden von RTL Deutschland für RTL+ ausgewertet. Die Produzent*innen sind Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian Rohde und Constanze Guttmann; Filip Hering produziert von tschechischer Seite aus. Als Executive Producer fungieren Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Inhalt: Wolfgang Hohlbein, dessen Buch 1986 erschienen ist, stellt die Konstellation der Nibelungensage komplett auf den Kopf und trifft dadurch ihren Kern: Im Kampf um die Macht ist jedes Mittel erlaubt und die Liebe ist eine gefährlichere Waffe als das Schwert. Hat es je interessantere, gegensätzlichere Figuren gegeben? Hagen von Tronje, der finstere Krieger der Nibelungensage, wird in diesem Film zum einsamen Helden. Der letzte Wikinger, in engem Verhältnis mit den alten Göttern, steht für Mut, Treue und individuelle Freiheit. Siegfried, strahlendster aller Helden und Herrscher der Nibelungen, erscheint hier als skrupelloser Emporkömmling, als Vertreter einer autoritären Staatsform, gestützt auf eine neue Religion, das Christentum. Zwei große, schillernde Gestalten, in deren Spannungsfeld sich das dramatische Geschehen entwickelt.

Das renommierte Regie-Duo Cyrill Boss und Philipp Stennert setzt das zeitlose Thema über eine Welt im Wandel und die antagonistischen Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, als imposantes, emotional starkes Kino auf internationalem Niveau um. Seit 2000 arbeiten Cyrill Boss und Philipp Stennert zusammen. Ihr erster Kinofilm war NEUES VOM WIXXER (2006). Danach folgten JERRY COTTON (2010) und DAS HAUS DER KROKODILE (2012). Zuletzt verfilmten sie "Die Dasslers" und die hochgelobte Sky-Serie "Der Pass". Das Drehbuch stammt von Cyrill Boss und Philipp Stennert, gemeinsam mit Doron Wisotzky.

Der Cast wird in den kommenden Wochen separat vermeldet.

