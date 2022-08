Maurer/Schwarz: Mit Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus in der Höhe von 500 Euro helfen wir schnell, wirksam und unkompliziert

Grüne: Intensive Arbeit von Klimaschutz- und Finanzministerium ermöglicht raschere Auszahlung

Wien (OTS) - „Der erhöhte Klimabonus und der Anti-Teuerungsbonus in Höhe von gesamt 500 Euro pro Person sind ein Kernstück unseres dritten Antiteuerungspakets. Es freut mich, dass die intensive Arbeit des Klimaschutzministeriums gemeinsam mit dem Finanzministerium nun dazu geführt hat, dass alle Menschen in Österreich dieses Geld nun deutlich früher erhalten als ursprünglich erwartet – nämlich schon im September. Rasche und unbürokratische Hilfe ist in diesen wirtschaftlich unsicheren und schwierigen Zeiten besonders wichtig und hat für uns Grüne höchste Priorität. Ein Paar mit zwei Kindern bekommt nun ohne Antrag oder sonstige bürokratische Hürde 1500 Euro aufs Konto überwiesen“, sagt Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen.



Der Klimabonus ist als Rückverteilung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung gedacht. In Anbetracht der hohen Inflation in Österreich wurde er für 2022 auf 250€ erhöht und um den Anti-Teuerungsbonus, ebenfalls in Höhe von 250€, ergänzt, sodass Erwachsene 500 Euro pro Person erhalten. Kinder unter 18 Jahren erhalten jeweils 250 Euro. Personen, die eine aktuellen Kontonummern in FinanzOnline haben oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt beziehen, bekommen das Geld im September auf ihr Konto überwiesen. Alle anderen bekommen das Geld als Gutschein zugeschickt, der entweder direkt eingelöst oder in Bargeld umgetauscht werden kann. In beiden Fällen ist kein Antrag notwendig.



„Die schnelle Überweisung des Klimabonus gemeinsam mit dem Anti-Teuerungsbonus bereits im September ist sehr erfreulich. Wir Grüne werden auch weiterhin alles unternehmen, um die aktuellen Krisen unserer Zeit bestmöglich zu bewältigen. Der Klimabonus leistet dabei einen wichtigen Beitrag, denn mit ihm wird klimafreundliches Verhalten belohnt. Wer weniger klimaschädliches CO2 verbraucht, dem bleibt mehr vom Bonus im Börsel. Und das ist in Zeiten, in denen wir alle sparsam mit Energie umgehen müssen, wichtiger denn je“, sagt Jakob Schwarz, Sprecher für Budget und Steuern der Grünen.

