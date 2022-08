Obernosterer: 500 Euro Klima- und Anti-Teuerungsbonus im September am Konto

ÖVP-Budgetsprecher: 250 Euro für jedes Kind - Rasche, wirkungsvolle Hilfe für alle Menschen im Land

Wien (OTS) - „Der 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus wird bereits ab September an alle Menschen in Österreich ausbezahlt. 300.000 Menschen bekommen das Geld sogar noch früher: Sie erhalten die 500 Euro bereits ab 25. August”, sagt heute, Donnerstag, ÖVP-Budgetsprecher Gabriel Obernosterer zur vorgezogenen Auszahlung der je 250 Euro Klima- und Anti-Teuerungsbonus für alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich im September. Für jedes Kind unter 18 Jahren werden insgesamt 250 Euro ausbezahlt.

Dank umfangreicher Vorarbeiten in Finanz- und Umweltministerium würde die Auszahlung statt wie geplant im Oktober im September starten können - für 300.000 Menschen bereits ab heute. „Um vorab das System zu prüfen, ist für zufällig ausgewählte 300.000 Menschen schon ab heute das Geld auf dem Konto. Für alle anderen Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich kommt das Geld im September direkt aufs Konto beziehungsweise via Postweg”, erklärt Obernosterer.

All jene, die eine aktuelle Kontonummer in FinanzOnline eingetragen haben oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt beziehen, würden das Geld auf das Konto überwiesen bekommen. Für die Menschen in Österreich, von denen keine aktuellen Kontodaten vorhanden sind, oder die vielleicht tatsächlich kein Konto besitzen, würde es den Klimabonus als Gutschein via Postweg geben.

„Damit helfen wir den Menschen in Zeiten der anhaltenden Teuerung rasch, zielgerichtet und wirkungsvoll”, schließt der ÖVP-Budgetsprecher. (Schluss)

