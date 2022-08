Moderne, interaktive Finanzbildung für Schüler*innen

Bildungsdirektion für Wien und UniCredit Bank Austria präsentieren das Finanzbildungsprogramm „MoneyMatters“

Wien (OTS) - Die Bildungsdirektion für Wien hat in Zusammenarbeit mit der UniCredit Bank Austria und der Wirtschaftsuniversität Wien das Projekt „Finanzbildung an Wiener Schulen“ bereits an insgesamt 51 Wiener Schulen erfolgreich umgesetzt. Dabei kam das innovative Finanzbildungsprogramm „MoneyMatters“ zum Einsatz, das für Schüler*innen ab der achten Schulstufe die Möglichkeit bietet, ihr Finanzwissen in spielerischer und multimedialer Form zu stärken. Wien wird nun die Finanzbildungsplattform „MoneyMatters“ als erstes österreichisches Bundesland flächendeckend an allen mittleren und höheren Schulen einsetzen.

