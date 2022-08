AIRPOWER22: Einladung zum Medientag

Wien (OTS) - Die AIRPOWER22 ist endgültig im Landeanflug auf Zeltweg. Zur Präsentation des Programmablaufes, letzter „breaking news“ zu Teilnehmern im Flugprogramm, erster Display-Impressionen inkl. einer „Skytexting“-Premiere in Österreich sowie eines Einblickes in die Vorbereitungsarbeiten am Gelände der AIRPOWER22 laden wir zum

Medientag zur AIRPOWER22

am Mittwoch, 31. August 2022, um 10:00 Uhr

im Medienzentrum der AIRPOWER22

(Fliegerhorst Hinterstoisser, 8740 Zeltweg)

Es informieren

Brigadier Wolfgang Prieler, Projektleiter der AIRPOWER22

Oberstleutnant Thomas Ploder, Display Director der AIRPOWER22

Oberstleutnant Michael Hendel, Leiter des Projektbüros der AIRPOWER22

Programm

09:45 Eintreffen beim Haupttor des Fliegerhorstes Hinterstoisser, 8740 Zeltweg

10:00 Beginn der Pressekonferenz mit einem „Skytexting“-Gruß (bei Schönwetter)

10:30 Einblick in erste Displayproben und Fly-Ins

Anschl. Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten sowie Rundgang durch das Gelände

11:30 Ende der Veranstaltung

ACHTUNG: Eine Teilnahme an dieser Pressekonferenz ist nur für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter möglich. Wir ersuchen um Anmeldung zur Pressekonferenz bis 30. August 2022, 12:00 Uhr unter airpower.presse@bmlv.gv.at

Akkreditierte Medienvertreter werden gebeten, sich am 31. August 2022 bis 09:45 Uhr am Haupttor des Fliegerhorstes Hinterstoisser, Fliegerhorst 1, 8740 ZELTWEG einzufinden. Sie werden ab dort eingewiesen bzw. begleitet.

Weitere Informationen zur AIRPOWER22 finden Sie unter www.airpower22.at

Medienakkreditierungen zur AIRPOWER22 sind bis 30. August 2002 unter https://www.airpower.gv.at/medien/ möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Oberst Gerhard Schweiger

Leiter des Mediencenters AIRPOWER22

gerhard.schweiger @ bmlv.gv.at

Mobil: 0043 664 622 3305