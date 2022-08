Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 26.8.: „Cyber-Attacken: Firmen im Fadenkreuz“

Wien (OTS) - Im Rahmen der „Saldo“-Sommerreprisen ist am Freitag, den 26. August um 9.42 Uhr in Ö1 die von Paul Sihorsch gestaltete Sendung „Cyber-Attacken: Firmen im Fadenkreuz“ zu hören.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine gibt es noch mehr Hacker-Angriffe in Europa: laut einer Erhebung des Beratungsunternehmens Bearing-Point um 14 Prozent mehr - und schon davor waren Attacken auf Computer-Systeme für Unternehmen eine ständige Bedrohung. Experten schätzen, dass mehr als die Hälfte aller österreichischen Unternehmen schon Opfer von Cyber-Attacken geworden sind. Viele Betriebe halten Angriffe geheim - das Gegenteil wäre aber sinnvoll, um Bewusstsein dafür zu schaffen. In den „Saldo“-Sommerreprisen ist zu hören, wie bei der Molkerei „Salzburg Milch“ durch einen Hacker-Angriff im Sommer 2021 die Bildschirme schwarz wurden und wie sich das Unternehmen aus den Fängen der Kriminellen befreien konnte.

