Peter Maffay: Wir beten wieder zu Hause (FOTO)

Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 35/2022, ab heute im Handel) sprechen Deutsch-Rocker Peter Maffay, 72, und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer, 35, über ihren Familienalltag. Das Paar ist seit sieben Jahren zusammen und hat eine gemeinsame Tochter. "Anouk ist das Zentrum, um das wir alle kreisen." Yaris, Maffays 18-jähriger Sohn aus seiner letzten Ehe, habe sich sogar ihre und seine Hand auf den Unterarm tätowieren lassen, so Balsmeyer. Die Vierjährige habe nun neue Regeln im Hause etabliert: "Anouk geht in einen kirchlichen Kindergarten. Sie erinnert uns oft daran, an Gott zu denken, hat auch das Tischgebet wieder eingeführt."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke @ guj.de

www.gala.de