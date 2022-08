XXIV Gürtel Nightwalk: Nachtwandern entlang des Gürtels

Mehr als 70 Acts beim XXIV Gürtel Nightwalk

Wien (OTS/SPW) - Der Gürtel Nightwalk ist ein Fixpunkt in der Wiener Kulturszene und findet heuer zum 24. Mal statt. Am Samstag, den 27. August 2022 werden zwischen Thaliastraße und Ottakringer Straße insgesamt vier Open-Air-Bühnen plus drei weitere Open-Air-Standorte aufgestellt, die unterschiedlich bespielt werden. Insgesamt treten mehr als 70 Acts an diesem Abend auf, die das altbewährte Konzept des Gürtel Nightwalks in Wien garantieren.

Vielfältige Musik im Mittelpunkt

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch heuer wieder zahlreiche Stile und Genres vertreten sein. Im Zentrum stehen die vier Open-Air-Bühnen bei den "Traditionshäusern" Chelsea, Rhiz, B72 und Loop sowie der KUBUS von Valie Export. Auch das VOLXKINO ist wie immer mit dabei und zeigt ab 21.30 Uhr den Film „TITANE“.

Die Eröffnung des Gürtel Nightwalk findet um 18.30 Uhr im Café Carina durch die Gastgeber*innen und den Hip-Hop-Musiker Kid Pex statt.

Hier geht es zum Programm:

https://www.guertelnightwalk.at/

Die Gastgeber*innen Stefanie Vasold (SPÖ Josefstadt), Stefanie Lamp (SPÖ Ottakring) und Peter Jagsch (SPÖ Hernals) freuen sich auf einen vielfältigen und spannenden 24. GÜRTEL NIGHTWALK 2022. (Schluss)

