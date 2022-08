DDSG Blue Danube feiert die Griechische Nacht

Im Rahmen der 25-Jahr Feierlichkeiten profitieren die DDSG Passagiere von attraktiven Aktionen auf Themenfahrten und die Wiener City Cruise.

Wien (OTS) - Anlässlich des Betriebsjubiläums des größten heimischen Personenschifffahrtsunternehmens, welches Pandemie bedingt erst heuer gefeiert wird, warten viele interessante Aktionen auf die DDSG Blue Danube Gäste! Im September werden auf ausgewählte Produkte bis zu 50% Ticketermäßigung angeboten.

Sirtaki Feeling auf Donauwellen

Die „Griechische Nacht“, am 9. September an Bord der MS Admiral Tegetthoff, spiegelt die Vielfalt und Mentalität des Landes harmonisch wider. Neben der weltbekannten Musik, bringt auch das traditionelle Buffet Urlaubserinnerungen zum Erwachen. Die Tanzgruppe O Vrakas, in ihren traditionellen Kostümen, lädt zum Sirtaki ein. Olga Kessaris, die Stimme von Symphonia, führt durch den griechischen Abend. Köstlichkeiten wie Tzatziki, Gyros, Souvlaki und Baklava werden von der Bordgastronomie frisch zubereitet. Für Buchungen vom 25. – 27. August erhalten Schnellentschlossene einen 25%-igen Rabatt auf den Gesamtpreis. Der Rabattcode bei Onlinebestellungen lautet: GRIECHISCHENACHT25

„Bei unseren attraktiven Jubiläumsangeboten profitieren besonders die Gäste und Freunde unseres Traditionsunternehmens. Die Griechische Nacht verlängert das Sommerfeeling bis in den September“, so Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube.

Am Donaukanal durch die City cruisen

Die Schleifenfahrt führt beginnend an der Schiffstation Wien / City vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Uniqa Tower, der Sternwarte Urania, dem Badeschiff, Ringturm und Roßauer Kaserne bis hin zum Zaha-Hadid-Haus und der von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Müllverbrennungsanlage Spittelau. Für Buchungen vom 25. – 27. August erhält man für Fahrten im September, immer zwischen Montag und Freitag, 50% Ermäßigung auf ein City Cruise Ticket. Das Ticketkontingent ist limitiert und eine Reservierung erforderlich. Der Rabattcode bei Onlinebestellungen lautet: CITYCRUISE25

"Unsere 25-Jahr Angebote enthalten viele attraktive Aktionen, ideal um Wien im Rahmen der City Cruise aus einer anderen Perspektive zu erleben.", ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Alle DDSG Blue Danube 25-Jahr Angebote sind wie folgt buchbar:

• an den DDSG Verkaufsstellen

• im Online-Shop unter ddsg-blue-danube.at/25-jahre

• per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at

sowie per Telefon unter +43 1 588 80

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Teuschl

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH

Presse- und Medienarbeit

Mobil: +43 664 625 80 65

E-Mail: peter.teuschl @ ddsg-blue-danube.at

www.ddsg-blue-danube.at