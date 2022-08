Udo Jürgens - "Unvergessen"

"Udo Tribute Band" - Deutschland Tour 2022

Klagenfurt/Stuttgart (OTS) -

"Ein Tribut an Udo Jürgens und seine Lieder“

Die „Udo Tribute Band“ aus Klagenfurt am Wörthersee, startet am 30.08.22 ihre Deutschland Tour. Zuvor gastiert die acht Mann Formation noch am Sonntag 28.08.22 um 18.00 Uhr in Kitzbühel (Vorderstadt), dann geht es weiter nach Sindelfingen. Insgesamt werden 6 Open-Air-Konzerte innerhalb einer Woche abgehalten. Nach dem unerwarteten und plötzlichen Ableben des großartigen Künstlers im Dezember 2014, hat sich auch die „Udo Tribute Band“ bewusst ein wenig zurückgezogen. Doch mittlerweile gab es immer mehr Anfragen, denn die Menschen wollen ganz einfach die großartigen Lieder des österreichischen Ausnahme-Künstlers hören und so entstand „Unvergessen – Ein Tribute an Udo Jürgens und seine Lieder“. Udo Jürgens wurde in Ottmananch (nähe Klagenfurt) geboren und besuchte das Musikkonservatorium in Klagenfurt am Wörthersee. Gert Prix, Mastermind der „Udo Tribute Band“ stammt ebenfalls aus Klagenfurt und studierte auch noch am selben Konservatorium. Dass Gert dann mit knapp 20 Jahren sogar einen Abend mit Udo persönlich die Bühne teilte, war vielleicht unbewusst die Initialzündung zur Gründung der „Udo Tribute Band“, natürlich einige Jahrzehnte später. Die Band wurde bereits 2011, also zu Lebzeiten von Udo Jürgens gegründet und hatte die volle Zustimmung des Künstlers. Dies tat er auch in einem persönlichen Schreiben kund, eine große Ehre und eine stille Auszeichnung für Gert Prix und die gesamten Bandmitglieder. Die „Udo Tribute Band“ präsentiert in ihrem Programm respektvoll und leidenschaftlich zugleich die gesamte Bandbreite des Entertainers, welche von den Anfängen über echte Raritäten, bis hin zu den unübertroffenen Klassikern reicht. So kann das Publikum die musikalische Erfolgsgeschichte des Udo Jürgens weiterhin genießen und bei einigen der großen Hits, wird dann das Mitsingen einfach zur Pflicht. Die „Udo Tribute Band“ - eine musikalische Verneigung vor dem großen Udo Jürgens.

