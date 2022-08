Bitget verlängert Partnerschaft mit Juventus als offiziellem Ärmel-Partner

Singapur (ots/PRNewswire) - Eine weitere Saison mit Juventus auf und neben dem Platz

Bitget, die weltweit führende Terminbörse, freut sich, die Partnerschaft mit Juventus Turin als offizieller Ärmel-Partner ab der Saison 2022-2023 fortzusetzen.

Juventus ist einer der führenden und renommiertesten Fußballvereine der Welt. Die Partnerschaft besteht seit September 2021, als Bitget erster Ärmel-Partner von Juventus wurde und die Marke dank des großen globalen Publikums von Juventus erhebliche Sichtbarkeit hinzugewinnen konnte.

Bitget wird nicht nur Spiel für Spiel Seite an Seite mit den Spielern von Juventus Turin das schwarz-weiße Trikot tragen, sondern sich auch nach Kräften bemühen, Kooperationsmöglichkeiten für mögliche CSR-Projekte auszuloten.

Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, zum zweiten Mal offizieller Ärmel-Partner von Juventus zu sein. Es war schön und lohnend, mit ihnen zusammenzuarbeiten und Bitget dabei zu helfen, sich besser im Sportbereich zu engagieren. Wir schätzen den beeindruckenden Ruf und die große Popularität von Juventus und glauben, dass diese Tugenden Bitget weiterhin helfen werden, ein größeres Publikum zu erreichen und seine Vision mit dem Rest der Welt zu teilen."

Giorgio Ricci, Chief Revenue Office von Juventus, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit Bitget war zweifellos erfolgreich. Bitget hat erneut seine Verbundenheit mit der Mannschaft bekräftigt und ist auf dem linken Ärmel des Vereins neben den Herzen der Juventus-Spieler und -Fans abgebildet. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit diesem innovativen Partner, der uns während der gesamten Saison Spiel für Spiel begleiten wird, weiter auszubauen."

Informationen zu Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit einem Schwerpunkt auf Social Trading. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt und hat seine Mission, dezentralisierte Finanzen zu fördern, mit einer 600-köpfigen Belegschaft beschleunigt.

Bitget hält sich an seine Philosophie „Better Trading, Better Life" und hat sich zum Ziel gesetzt, umfassende und sichere Handelslösungen für Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Bitget möchte das Portal sein, das Web2 und Web3 transzendiert, das CeFi und DeFi verbindet und so eine weitreichende Brücke zum riesigen Netz der Kryptowährung bildet.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

simran @ bitget.com

andrea.leung @ bitget.com

sylvia.huang.yq @ bitget.com

Rückfragen & Kontakt:

+91 7738791906