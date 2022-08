Entscheidung im Conference-League-Play-off: WAC und Rapid live in ORF 1

Am 25. August, ab 18.45 Uhr WAC – Molde FK, ab 20.50 Uhr Rapid – Vaduz

Wien (OTS) - Zwei Entscheidungen im Conference-League-Play-off: Am Donnerstag, dem 25. August 2022, geht es für den WAC und Rapid um den Aufstieg in die Gruppenphase. Los geht es um 18.45 Uhr in ORF 1 mit WAC – Molde FK. Nach dem 1:0-Auswärtssieg sieht es dabei für die Kärntner gut aus. Für Rapid heißt es nach dem enttäuschenden 1:1 in Vaduz sich daheim sportlich zu rehabilitieren. ORF 1 berichtet ab 20.50 Uhr live. Im Studio analysieren Rainer Pariasek und Helge Payer.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek zur UEFA Europa Conference League umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

