Karner: ETZ Süßenbrunn bietet bestmögliche Trainingsbedingungen für Polizistinnen und Polizisten

Eröffnung des Einsatztrainingszentrums (ETZ) Süßenbrunn am 24. August 2022 – mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Michael Ludwig

Wien (OTS) - Am 24. August 2022 wurde in Süßenbrunn in Wien das sanierte und erweiterte Einsatztrainingszentrum für die Landespolizeidirektionen Wien und Niederösterreich von Innenminister Gerhard Karner eröffnet. Mit dabei waren auch die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, und der Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig.

"Mit diesen neuen Räumlichkeiten samt neuen Schießanlagen kann die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten deutlich verbessert werden", sagte Innenminister Karner. "Das neue Einsatztrainingszentrum bietet künftig bestmögliche Trainingsbedingungen für Polizistinnen und Polizisten aus Wien und Teilen Niederösterreichs, denn ständiges praxisnahes Training ist nötig, um Einsätze und Ausnahmesituationen effektiv und professionell bewältigen zu können."

„Mit dem Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn haben wir die nun modernste und größte Einrichtung dieser Art in Mitteleuropa. Hier wird bundesländerübergreifend zusammengearbeitet und zeigt wiedermal, dass wir alle eine Polizei sind“, sagte der Wiener Landespolizeipräsident, Gerhard Pürstl.

Für rund 34 Millionen Euro wurde am Standort des bestehenden Schießplatzes ein Neubau mit knapp 7.800 Quadratmetern errichtet. Darin befinden sich sechs Raumschießanlagen für praxisnahes Schießtraining, Räume für Einsatztaktik und -technik zur Nachstellung unterschiedlicher Einsatzszenarien und Körperkraft- und Grifftechniktraining, sechs Lehrsäle sowie administrative Räumlichkeiten. Eine 100-Meter-Schießanlage im Freien wird im Dezember 2022 fertiggestellt sein.

Zwtl.: Praxisnahes Training für neue Herausforderungen

"Ausbildung ist ein wichtiger Schlüssel dafür, dass sich die Polizei als lernende Organisation weiterentwickelt und verbessert. Einsatztrainingszentren sind eine Voraussetzung dafür, dass eine Ausbildung auf modernstem Niveau und nach internationalen Standards stattfinden kann", unterstrich Innenminister Karner die Wichtigkeit dieser Einrichtungen. Polizistinnen und Polizisten aus Wien und Niederösterreich, darunter auch neue Konzepte wie die Schnellen Interventionsgruppen und Bereitschaftseinheiten, die eine Bewältigung der aktuellen polizeilichen Herausforderungen ermöglichen, werden dabei praxisnahe Trainingsmöglichkeiten geboten.

Zwtl.: Einheitliches Trainingskonzept für die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten

"Das Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn wird perfekt auf die Bedürfnisse der Polizistinnen und Polizisten abgestimmt sein, um gerade in Ausnahmesituationen gewappnet zu sein", sagte Karner. Durch die bundesweite Neuanmietung von Einsatztrainingszentren wird ein einheitliches Trainingskonzept unter Berücksichtigung der nationalen bzw. internationalen bau- und sicherheitstechnischen Standards für Ausbildungsstätten sichergestellt.

"Eine attraktive und zeitgemäße Ausbildung wertet den Polizeiberuf auf, erhöht die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten im Dienst und steigert so auch die Sicherheit der Menschen in Österreich", sagte Karner. Er bedankte sich bei den Bediensteten für ihren täglichen Einsatz, die große Professionalität und das Engagement sowie bei den Trainerinnen und Trainern für das bereitgestellte Wissen und Know-how.

Zwtl.: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Michael Ludwig

"Die Herausforderungen um uns herum werden nicht weniger, sondern sie werden mehr. Dafür braucht es verlässliche Partner wie unsere Polizei, die der Sicherheitsfamilie Niederösterreich und den Menschen in unserem Land tagtäglich mit viel Kompetenz, Engagement und Herzblut zur Seite steht", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. "Das neue Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn ist der nächste Meilenstein in der Aus- und Weiterbildung für unsere Polizei. Eine Investition, die gut, richtig und wichtig ist und die hervorragende Rahmenbedingungen für unsere Polizei schafft, die sie für ihre wichtige Arbeit benötigt."

"Die Wiener Polizei leistet hervorragende Arbeit und fördert gemeinsam mit den anderen Blaulichtorganisationen und den Helfern Wiens das respektvolle Miteinander in unserer Stadt. Sie trägt wesentlich zum Ruf Wiens, eine der sichersten Städte der Welt zu sein, bei", sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. "Von der Überprüfung zur Einhaltung der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen bis hin zu den Demonstrationen der vergangenen Monate: Die Wiener Polizei ist hier immer deeskalierend und mit Fingerspitzengefühl vorgegangen. Auch bei den Ankunfts- und Beratungszentren in Wien für eine menschenwürdige Erstbetreuung der Flüchtenden aus der Ukraine spielen die Wiener Polizistinnen und Polizisten eine wichtige Rolle. Es ist mir von daher ein besonderes Anliegen, dass die Wiener Polizistinnen und Polizisten bestmögliche Ausbildungsmöglichkeiten haben. Dieses neue Einsatztrainingszentrum ist ein Garant dafür."

