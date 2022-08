Boataround präsentiert Österreich als die Segelnation Nr. 2

Buchungsanstieg der ÖsterreicherInnen verzeichnet ein Plus von 56 % bei Segel- und Bootsurlauben

Wien (OTS) - Boataround, bekannt als das booking.com für Boote, zieht zum nahenden Ende der Sommerferien Zwischenbilanz: Trotz – aber gerade auch aufgrund – der Tatsache, dass Österreich ein Binnenland ist, darf es sich heuer stolz die Segelnation Nummer 2 nennen – nur geschlagen von Deutschland. Die Online-Buchungsplattform verfügt mit über 22.000 gelisteten Booten über ein weltweites Angebot an Chartermöglichkeiten von Segelyachten über Motorboote bis hin zu Hausbooten mit Best-Preis-Garantie, welches im heurigen Jahr so stark wie noch nie von ÖsterreicherInnen nachgefragt wurde.

Segeln und Bootsurlaub in internationalen Gewässern gehören zum Sommer dazu: Boataround verzeichnet bisher unter den ÖsterreicherInnen den größten Buchungsanstieg im europäischen Ländervergleich. 56 % mehr als noch im Vorjahr entschieden sich für einen Segelurlaub auf See.





Boataround verzeichnet bisher unter den ÖsterreicherInnen den größten Buchungsanstieg im europäischen Ländervergleich. 56 % mehr als noch im Vorjahr entschieden sich für einen Segelurlaub auf See. Teuerung auch beim Urlauben ein Thema: Das Kostenbewusstsein unter den ÖsterreicherInnen ist auch bei der Urlaubsbuchung deutlich spürbar gewesen. Im Durchschnitt wurde für die Bootsreise € 3.557,- ausgegeben, um 4,6 % weniger als im Vorjahr. Darüber hinaus wurden 34 % weniger Motoryachten nachgefragt, was auf die erhöhten Spritpreise 2022 zurückzuführen ist.





Das Kostenbewusstsein unter den ÖsterreicherInnen ist auch bei der Urlaubsbuchung deutlich spürbar gewesen. Im Durchschnitt wurde für die Bootsreise € 3.557,- ausgegeben, um 4,6 % weniger als im Vorjahr. Darüber hinaus wurden 34 % weniger Motoryachten nachgefragt, was auf die erhöhten Spritpreise 2022 zurückzuführen ist. Mittelmeer-Destinationen als klare Favoriten: ÖsterreicherInnen setzen am häufigsten Segel in Kroatien, dicht gefolgt von Griechenland und Spanien.





ÖsterreicherInnen setzen am häufigsten Segel in Kroatien, dicht gefolgt von Griechenland und Spanien. C harter-Saison wird verlängert: Die Buchungslage zeigt eine starke Nachfrage der ÖsterreicherInnen in der ersten Septemberhälfte, von der man sich an den beliebtesten europäischen Segeldestinationen angenehm warme Temperaturen erhofft.

„Österreich hat sich zum am stärksten wachsenden Markt für Boataround entwickelt. Wir freuen uns, dass die ÖsterreicherInnen verstärkt ihrer Leidenschaft für den Urlaub am Wasser nachgehen“, so der Boataround-Gründer Pavel Pribis.

Zum aktuellen Boataround-Charter-Angebot in über 1.500 Destinationen www.boataround.com

