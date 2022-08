mjam market feiert die „Last Days of Summer“ mit tollen Deals: Von 29.-31. August gibt es täglich 100 Produkte um MINUS 25%!

Drei Tage lang, streng limitiert für jeweils 24 Stunden. In allen mjam markets.

Jeweils MINUS 25% gibt es am

Montag, 29.8. auf 100 Produkte der Kategorie Getränke (alkoholisch und anti-alkoholisch)

Dienstag, 30.8. auf 100 Produkte der Kategorie Bio

Mittwoch, 31.8. auf 100 Produkte der Kategorie Süßigkeiten und Snacks

Die Rabatt-Aktionen der mjam markets in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck machen die Last Days of Summer noch ein bisschen besser. Neben den Superdeals für Getränke, Bio-Produkte, Süßigkeiten und Snacks bietet mjam market seit kurzem auch Spiel und Spaß in Form von beliebten Karten- und Gesellschaftsspielen wie UNO, Poker, Bridge oder Phase 10 an.

„ Unsere market deals, Mega-Deals und andere Rabatt-Aktionen werden von unseren Kund*innen sehr gut angenommen. Mit dieser zusätzlichen Aktion wollen wir den ausklingenden Sommer hochleben lassen “, erklärt Nikolas Jonas, Managing Director von mjam market. „Besonders freut uns, dass unser Lieferservice an den Donaukanal so gut angenommen wird. Man bestellt über die App oder auf www.mjam.at, gibt als Lieferadresse den mjam Pick-up-Point mit der Adresse Obere Donaustraße 65 ein, und holt den Einkauf inklusive kalter Getränke ebendort ab“, so Jonas weiter.

Über mjam market

mjam market ist der virtuelle Supermarkt von mjam. Seit 2021 liefert mjam market in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck Lebensmittel und Artikel aus dem Supermarkt wie Getränke, Haushaltsartikel, Drogerieprodukte, Tierbedarf und mehr blitzschnell ab Bestellung direkt an die Haustür. Die Bestellung erfolgt via App oder auf www.mjam.at. Ausgeliefert wird großteils mit der CO2-neutralen mjam Radflotte.

mjam market ist Teil von mjam, das 2008 in Wien gegründet wurde. 2012 wurde mjam Teil des Berliner Unternehmens Delivery Hero SE ist, das in über 70 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen und Lebensmittellieferungen betreibt. Mehr als 3.100 mjam Kurier*innen stellen über die mjam Plattform Speisen der angesagtesten Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben, in Österreich zu. Dieser Logistik bedient sich auch mjam market.

