Mahrer/Wölbitsch ad Wien Energie: Stadtregierung sieht tatenlos zu

Verwirrung rund um Erhöhung der Energiepreise - Aufklärung dringend gefordert – Volkspartei bringt Anfrage ein

Wien (OTS) - „Die Verwirrung bei den Menschen in Wien rund um die Erhöhung der Preise der Wien Energie nimmt immer größere Ausmaße an. Aber die Stadt sieht als Eigentümerin einfach tatenlos zu“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer angesichts der aktuellen Berichterstattung zum Thema Wien Energie.

Dem nicht genug, dass die Wienerinnen und Wiener mit diesen horrenden Preiserhöhungen konfrontiert werden, so sind diese auch der Intransparenz der Wien Energie ausgesetzt. Die Informationen in den Schreiben verwirren zahlreiche Kundinnen und Kunden. Weder die Anpassung an neue Tarife noch die Preissteigerungen sind klar und deutlich veranschaulicht.

„Eine umfassende und klare Informationspolitik ist aber gerade in diesen Zeiten das Gebot der Stunde“, so Klubobmann Markus Wölbitsch. Die Wiener Volkspartei wird daher eine schriftliche Anfrage einbringen, um hier Licht in dieses Dunkel zu bringen. „Wir werden den Druck auf die Wiener Stadtregierung auf allen Ebenen verstärken“, so der Klubobmann weiter.

Sondergemeinderat zu den Teuerungen in Wien

Die SPÖ-geführte Stadtregierung habe mit den Gebühren- und Preiserhöhungen in Wien eine unsoziale Belastungsspirale in Gang gesetzt, die ihresgleichen sucht. Wien verkomme damit immer weiter zur Teuerungshauptstadt Österreichs und füge damit den Menschen enormen Schaden zu. „Diese Lawine an Belastungen muss endlich gestoppt werden. Wir beantragen daher vor allem auch einen Sondergemeinderat, um diese völlig fehlgeleitete Politik noch deutlicher aufzuzeigen und dringende Verbesserungen einzufordern“, so Mahrer und Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at