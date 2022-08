Auszeichnungsreigen für The Harmonie Vienna

Wien (OTS) - Über einen Preisregen darf sich Hoteleigentümerin Mag. Sonja Wimmer freuen. Bereits 2016 zur Hotelière des Jahres gekürt, wurde die engagierte Hotelbesitzerin nun auch mit dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus für innovative Mitarbeiterführung und -entwicklung (1. Platz in Wien und 2. Platz österreichweit) ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie von Umweltministerin Leonore Gewessler das Europäische und Österreichische Umweltabzeichen und der Imagefilm des Boutiquehotels sicherte sich beim Werbegrandprix 2022 die Medaille „Signum Landis in Silber“ für den ausgezeichneten 2. Platz.

Der Österreichische Innovationspreis Tourismus für Initiativen zu innovativer Mitarbeiterführung und -entwicklung würdigt zeitgemäßes Rekrutieren und innovative Führungskultur in Touristik-Unternehmen. Ein einzigartiges Mitarbeiter-Video zeigt, wie das Leitmotiv „Gemeinsam für ein Gästelächeln“ im The Harmonie Vienna tagtäglich praktiziert wird. „Wenn wir unseren Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, machen wir uns auch selbst ein Geschenk: eine Arbeit, die Freude macht“, sagt Sonja Wimmer, die Ihren Mitarbeitenden freilich auch das nötige Pouvoir gibt, sich für Gäste einzubringen. Eigenverantwortung und Empowerment stehen für Sie in der Mitarbeiterführung ganz oben. Die mit den Mitarbeitenden formulierten zentralen Werte „Einsatzfreudig“, „Einfühlsam“ und „Einzigartig“ werden in ihrem Vier-Sterne-Hotel im Wiener Servitenviertel jeden Tag gelebt: Neben dem Gestaltungsfreiraum sind es vor allem die Fürsorge im Team und der Qualitätsanspruch des Hauses, in allen Bereichen „unique“ zu sein. Ihr einzigartiges Team, gibt Gästen, aber vor allem auch potenziellen neuen „Mitarbeitenden“ im ausgezeichneten Team Video Einblick in die herzliche Arbeits-Atmosphäre des Boutiquehotels. www.harmonie-vienna.at/jobs-und-karriere/

Bereits im April 2022 überreichte Umweltministerin Leonore Gewessler Hoteleigentümerin Sonja Wimmer, das wichtigste europäische Umweltsiegel, das EU Eco Label und das Österreichische Umweltabzeichen. Diese Auszeichnungen erhalten jene umweltschonenden Produkte und Beherbergungsbetriebe, die eine Reihe an Umweltkriterien wie Qualität und Langlebigkeit erfüllen und eine entsprechende Überprüfung erfolgreich absolvieren. „Unser hoher Qualitätsanspruch gepaart mit Nachhaltigkeit spielt eine tragende Rolle im The Harmonie Vienna – unsere Gäste sind ebenso wie unsere Mitarbeiter ein unverzichtbarer Teil der nachhaltigen Hotel-Philosophie Bewusst Leben, erklärt Mag. Sonja Wimmer.

Im The Harmonie Vienna verschmilzt Wiener Charme und herzliche Gastfreundschaft mit Geschichte, Kunst und Tanz. Verschiedene Kooperationen wie mit dem Wiener Staatsballett, den Wiener Festwochen oder dem Siegmund Freud Museum laden die Gäste zu einer künstlerischen Entdeckungsreise ein. Das Interior-Design des Hotels orientiert sich am visionären Kunstkonzept „Signapura“ von Casanova Sorolla, das Tanz und Malerei in einzigartiger Weise verbindet. Der Kunst-Imagefilm des Hotels hat nun beim Werbegrandprix 2022 die Silbermedaille „Signum Landis in Silber“ für den ausgezeichneten 2. Platz erhalten. Der Imagefilm vermittelt den Gästen authentisch einen Eindruck, wie sie das Thema Tanz und Kunst im gesamten Hotel entdecken können. Unter der Regie von Casanova Sorolla begeistern die wunderbaren Tänzer*innen Rebecca Horner, Mila Schmidt und Alex Kaden und die schöne Choreografie von Andrey Kaydanovskiy in diesem nunmehr ausgezeichneten Kunstwerk: https://www.harmonie-vienna.at/

