REMINDER: Pressekonferenz zum „Aktionsprogramm Waldbrand“

Landwirtschaftsminister Totschnig stellt Maßnahmen zur Reduzierung der Waldbrandgefahr vor: Freitag, 26.8.2022 um 09.00 Uhr an der BOKU

Wien (OTS) - Spanien, Frankreich, Deutschland und auch in Österreich – aufgrund des Klimawandels nehmen Waldbrandaktivitäten in ganz Europa zu. Gleichzeitig sind 85 Prozent aller Waldbrände leider auf menschliche Ursachen zurückzuführen. Daher hat das Landwirtschaftsministerium gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen das „Aktionsprogramm Waldbrand“ erarbeitet. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig stellt es mit BOKU Experte Harald Vacik in einer Pressekonferenz vor, dazu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein:

Datum: Freitag, 26. August 2022

Uhrzeit: 09.00 Uhr

Ort: BOKU Wien, Ilse-Valtentin-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1180 Wien

Thema: Aktionsprogramm Waldbrand

Eine digitale Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: https://www.bml.gv.at/live

Für eine physische Teilnahme ist eine Anmeldung bis Donnerstag 25.8.2022 um 15 Uhr an presse@bml.gv.at und die Einhaltung folgender Zutrittsregeln Voraussetzung: Die derzeitigen COVID-19 Bestimmungen sehen eine FFP2-Maskenpflicht an allen öffentlichen, gemeinsam genutzten Orten (z.B. Gängen etc.) und bei Präsenzveranstaltungen in Innenräumen, wo ein 2m Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, vor. Ein Antigen- oder PCR-Test wird empfohlen. Näheres unter: https://short.boku.ac.at/covid-19-aktuelle-informationen

