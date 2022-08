Poetry Slam. Eine ROAD TO SLAM 22 – Veranstaltung im Café Baharat

Das Café Baharat des Wiener Hilfswerks freut sich, im Rahmen seiner monatlichen Veranstaltungen für den 8.9.2022 zum Poetry Slam mit der Moderatorin Janea Hansen einzuladen.

Wien (OTS) - Im Rahmen der „ROAD TO SLAM 22“ finden das ganze Jahr 2022 hindurch Veranstaltungen in und um Wien statt, die auf das große Festival im November hinführen: Die 26. Deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. Bei diesem fulminanten Event kämpfen die begabtesten Slam Poetinnen und Poeten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien und Südtirol um den Titel Deutschsprachige/r Meister/in im Poetry Slam.

Seit 1997 findet dieses Festival jeweils in einer anderen deutschsprachigen Stadt statt, bisher mehrfach in Deutschland und der Schweiz – und 2022 zum ersten Mal in Österreich! Vom 2. bis 6. November 2022 wird die österreichische Hauptstadt zum Austragungsort dieses einmaligen Ereignisses.



Poetry Slam wird gerne als der Moderne Dichter/innenwettstreit bezeichnet. Vor allem ist es ein Bühnenformat, an dem beide – Auftretende und Publikum – partizipieren können. Poetinnen und Poeten tragen ihre selbst verfassten Texte vor und im Anschluss bewertet das Publikum die Beiträge, um festzustellen, wer am meisten überzeugte. Es braucht keine Erfahrung, keine Voraussetzungen: einfach nur die Liebe zum geschriebenen und gesprochenen Wort sowie die Freude, sie anderen auf einer Bühne mitzuteilen. Jede Sprache ist erwünscht.



Anmeldung

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, bitte unter booking @ fomp.eu anmelden.

Zuschauer/innen sind sehr herzlich willkommen – der Eintritt ist frei!



POETRY SLAM. Eine ROAD TO SLAM 22 Veranstaltung moderiert von Janea Hansen.

Datum: Donnerstag, 8. September 2022 von 18.00 – 20.00 Uhr

Ort: Café Baharat, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien



Janea Hansen

Moderiert wird diese Veranstaltung von der Slam Poetin Janea Hansen aus Wien. Insbesondere kennt man sie für ihre Tätigkeit im Verein FOMP, dem größten Veranstalter für performative Bühnenliteratur in Österreich, mit dem sie 2022 zum ersten Mal in der Geschichte die Deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Wien ausrichten wird.



Baharat

Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



