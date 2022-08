ÖAK: Mediengruppe ÖSTERREICH setzt neuen Meilenstein bei verbreiteten E-Papers

Kombi ÖSTERREICH & oe24 steigert nach großer Werbe-Kampagne die Auflage der verbreiteten E-Papers im Tages-Schnitt auf 127.150 Exemplare (Mo-Fr)

Wien (OTS) - Die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 meldet in der heute erschienenen Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das 1. Halbjahr 2022 einen neuen Rekord an verbreiteten E-Papers.

Nach einer groß angelegten Werbe-Kampagne im ORF-TV, auf Ö3, oe24.TV, in den Privat-TV-Sendern sowie in zahlreichen Online-Medien erreicht die Kombi ÖSTERREICH & oe24 in der neuen ÖAK einen Schnitt von 127.150 verbreiteten E-Papers pro Tag (Mo-Fr).

Damit überschreitet ÖSTERREICH & oe24 als erste Tageszeitung in Österreich die Marke von mehr als 100.000 verbreiteten E-Papers im Tagesschnitt (Montag-Freitag).

Geschäftsführer Niki Fellner: „Der starke Zuwachs bei den verbreiteten E-Papers ist Teil unserer Digital-Offensive bei der Mediengruppe ÖSTERREICH. Unser Ziel ist die Transformation von einem reinen Print- zu einem modernen Digital-Verlagshaus. Gerade in Zeiten extremer Rohstoff-Knappheit, dramatisch steigender Papier- und Spritpreise, aber auch steigenden Umweltbewusstseins unserer Leser gehört dem digitalen E-Paper die Zukunft. Das E-Paper bietet vor allem auch der Werbewirtschaft ganz neue Möglichkeiten der Interaktivität mit den Kunden: Inserate können direkt zum Online-Shop verbunden werden, mit Video und Bewegtbild versehen und sogar mit dem aktuellen Flugblatt oder Katalog verknüpft werden.“

Der Erfolgs-Kurs der E-Papers soll deshalb bei ÖSTERREICH & oe24 im Herbst weiter ausgebaut werden. Niki Fellner: „Wir werden unseren Werbekunden im Herbst nicht nur offensiv die neuen Werbemöglichkeiten im E-Paper – von Bewegtbild bis Flugblatt-Einbindung und Shop-Anbindung – kommunizieren, sondern alle diese Möglichkeiten auch anbieten.“

Insgesamt weist die Kombi ÖSTERREICH & oe24 in der neuen ÖAK für das 1. Halbjahr auf konstant hohem Niveau eine verbreitete Auflage von 435.776* Exemplaren im Tagesschnitt (Montag-Freitag) aus.

*)davon ePaper 127.150

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2022, Wochenschnitt Mo-Fr, Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt.

Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl.aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE).

