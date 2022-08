Rubin Carnuntum feiert 30 Jahre

TV-Magazin "Land und Leute" Samstag, 3. September 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Ein Wein wird 30. Der kräftig-rote Rubin Carnuntum ist das Aushängeschild einer ganzen Region und hat nicht nur den Winzern einen Aufschwung gebracht. Er steht auch für Identität und Regionalität. Erst seit 1993 ist Carnuntum, mit 832 Hektar Rebfläche, offiziell eine eigenständige Weinbauregion. Die Winzer selbst haben den Rubin Carnuntum zu einer Marke gemacht und seit 2019 ist er auch ein DAC, ein gesetzliches Kürzel für besonders gebietstypische Weine. Das Land und Leute-Team hat das Weingut Pelzmann im Osten der Region und das Weingut Payr in ihrem Herzen, in Höflein besucht, um mehr über die Entwicklung dieses Wein zu erfahren. Und dabei ist eines schon sicher: der Rubin Carnuntum ist immer ein Zweigelt, auf dem kräftigen Carnuntiner Boden gewachsen und im Fass ausgebaut. Typisch für die Rubin Carnuntum Weingüter, der heute rund 40 Winzerfamilien angehören, ist der Zusammenhalt der Winzergemeinde.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 03. September:

*Dinkel – ein regionaler Schatz

Wasser, Salz, Hefe und Biodinkelmehl vom eignen Feld, mehr braucht es für die burgenländische Biobäuerin Maria Tschögl nicht, um Brot zu backen. Dinkel liegt ernährungsmäßig im Trend.

*Unterwegs im Nationalpark Kalkalpen

25 Jahre wird das Naturjuwel Nationalpark Kalkalpen im Südosten von Oberösterreich. Er beherbergt einen der letzten Urwälder Europas. Seine unberührten Buchenwälder sind von der UNESCO sogar zum Weltnaturerbe erklärt worden.

*Bienen im Almenland

In seiner Almenland-Imkerei in der Steiermark betreut Karl Kreiner über 100 Bienenvölker. Auch nach 40 Jahren faszinieren ihn die Insekten, die seinen Blick auf die Natur und das Leben verändert haben.

*Abschalten am Urlaubshof

Natur pur gibt es auf dem Lögergut von Familie Ramsebner in Vorderstoder in Oberösterreich mit Streuobstwiesen und Ausflügen mit Pferden und in den Wald.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572