Neuerungen auf Führungsebene bei Greentube: Felipe Ludeña zum Chief Sportsbook Officer ernannt

Wien (OTS) - Greentube, die NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division, gibt Neuerungen in der Führungsebene bekannt: Felipe Ludeña wird zum ersten Chief Sportsbook Officer ernannt, gleichzeitig zieht Georg Gubo in die Geschäftsführung bei ADMIRAL Sportwetten ein.

Felipe Ludeña, der derzeit die Position des Geschäftsführers der ADMIRAL Sportwetten GmbH innehält, trat mit 1. August 2022 offiziell in die Greentube GmbH ein und übernimmt nun auch dort einen Sitz in der Geschäftsführung des Unternehmens. Dies geschieht im Rahmen einer strategischen Maßnahme zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

Im Zuge dessen wurde auch bestätigt, dass Georg Gubo seine neue Rolle als Geschäftsführer bei ADMIRAL Sportwetten mit seiner derzeitigen Position als COO von Greentube kombinieren wird.

Diese Neuerungen dienen in erster Linie dazu, die Zusammenarbeit von ADMIRAL und Greentube – beide gehören zum NOVOMATIC-Konzern – in verschiedenen Bereichen des Online-Entertainment-Sektors zu stärken und Synergien noch besser zu nutzen.

Felipe Ludeña, Geschäftsführer von ADMIRAL Sportwetten und Chief Sportsbook Officer bei Greentube, meint hierzu: "Mit unserer anhaltend starken Leistung in regulierten Märkten auf der ganzen Welt ist es nun eine natürliche Entwicklung für Greentube, sich noch stärker in alle Segmente der Unterhaltungsindustrie einzubringen.“

"Ich fühle mich geehrt, zum ersten Chief Sportsbook Officer des Unternehmens ernannt worden zu sein. Greentube verfügt über langjährige Erfahrung im Online-Glücksspiel, und nun wollen wir in den kommenden Monaten und Jahren unseren Fokus verstärkt auch auf die Vielfalt unserer verschiedenen Online-Wettangebote richten."

Georg Gubo, Geschäftsführer von ADMIRAL Sportwetten und Chief Operations Officer bei Greentube, sagt: "Es gibt klare Synergien zwischen ADMIRAL und Greentube, die dazu beitragen können, das Wachstum für beide Parteien zu fördern. Die neuen Ernennungen in der Führungsebene von Greentube werden diese Strategie noch zusätzlich unterstützen.

"Persönlich betrachtet ist es ein Privileg, in einem so angesehenen Unternehmen wie ADMIRAL als Geschäftsführer tätig zu sein, und ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft für alle Beteiligten sehr von anhaltendem Erfolg geprägt sein wird."

Über Greentube

Treten Sie ein in das "Home of Games" mit Greentube und bieten Sie Spielern auf der ganzen Welt sichere Casino-Unterhaltung. Als NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division bietet Greentube ein breit gefächertes Portfolio an Video Slots, Tischspielen, AWP Reloaded Slots, serverbasierten Spielen, Social Casino Gaming, Video Bingo und mehr. Die Omni-Channel-Technologie von Greentube steht an der Spitze der Innovationen im Glücksspiel und vereint Online-, Mobile- und landbasierte Spiele.

Rückfragen & Kontakt:

Grace Kasper

Senior Marketing & PR Manager

Greentube GmbH

Phone: +43 1 90 171 1214

press @ greentube.com